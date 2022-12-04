Toprak Ana Rotary Kulübü'nden İzmir Bayındır'da üretici eğitimi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Fedarasyonu Toprak Ana Rotary Kulübü, İzmir Bayındır’da Arıkbaşı Doğal Ürünler Kooperatifi, Bayındır Doğal Kalkınma Kooperatifi ve Bayçikop Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri başta olmak üzere kadın üreticilerin çoğunlukta olduğu yerel üreticilerle bir araya geldi.İZMİR (İGFA) -Toprak Ana Rotary Kulübü Genel Sekreteri Emine Umsu Yiğit’in destekleri ile yapılan etkinlikte açılış konuşmasını Toprak Ana Rotary Kulübü 2022-2023 Dönem Başkanı Şan Eylem Doğan yaptı.

Toprak Ana Rotary Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Tarım ve Gıda Yazarı Ziraat Mühendisi Bilge Keykubat’ın konuşmacı olduğu etkinlikte kooperatifçilik, yerel üretim, tarım ürünlerinde katma değerli ürün yaratmak, sürdürülebilirlik, markalaşma, hikaye yaratma, tarım ve gastronomi turizmi ve tabii ki de ticaret hayatında var olmak için neler yapılmalı konuları konuşuldu.

Toprak Ana Rotary Kulübü; başta İzmir olmak üzere tüm ülkede tarıma, yerel üreticilere, kaybolmaya yüz tutmuş lezzetlere, tarımsal ve gastronomik değerlere önem vereceklerini ve destek olmaya çalışacaklarını belirtmektedir.