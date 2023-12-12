Toprak Ana Bodrumlular'a tarhana çorbası ikram edecek

Bodrum halkı 10. Toprak Ana Gününde, uluslar arası destekle börülceli tarhana çorbası, Bodrum gemici peksimeti ve Bodrum mandalinasıyla Yerli Malı Haftası’nı kutlayacak.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi, SlowFoodYaveşGari Bodrum Birliği ve Bodrium Otel iş birliği ile düzenlenen “10. SlowFood Toprak Ana Günü ve Yerli Malı Haftası” birlikte kutlanacak.

Bodrum Belediyesinden verilen bilgiye göre; 15 Aralık Cuma günü, saat 10.00 - 11.30 arasında Bodrum Merkez Pazaryeri'nde çiftçiler ve Bodrumluların katılımlarıyla gerçekleşecek bu özel etkinlikte; katılımcılara börülceli tarhana çorbası, Bodrum gemici peksimeti ve coğrafi işaretli Bodrum mandalinası ikram edilecek.

SlowFood hareketinin temel hedefi olan "iyi, temiz ve adil gıda" ilkesi benimsenen etkinlik; 160'tan fazla ülkede destekçilere ve 1600'den fazla yerel gruba ev sahipliği yaparak uluslararası bir platform oluşturuyor. 2009 yılından bu yana her yıl dünya genelinde kutlanan Toprak Ana (TerraMadre) Günü, yerel gıdanın değerine dikkat çekmek, toprağın bereketini ve bize sunduğu nimetleri kutlamak açısından önem taşıyor.

"Beslen, Öğren, Harekete Geç" sloganıyla gerçekleşecek olan etkinlik; SlowFood, Toprak Ana Günü nedeniyle, dünya genelinde yerel gıdanın önemini vurgulayarak, toprağın kutsal değerini ve sağlıklı beslenmenin önceliklerini benimseyen herkesi harekete geçmeye davet ediyor. Ata SEVGİ AjansCANKA