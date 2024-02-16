Son Dakika

Toplumsal fayda oluşturmayı hedefleyen özgün iş birliği modeli

YAŞAM 16.02.2024, 13:34
Toplumsal fayda oluşturmayı hedefleyen özgün iş birliği modeli

Esas Sosyal Yatırım Programları’nın Kurumsal Destekçileri arasına 9 yeni kurum katıldı. 21 farklı sektörde faaliyet gösteren 40 şirket, genç istihdamında fırsat eşitliği için el ele verdi.İSTANBUL (İGFA) - Esas Sosyal’in geliştirdiği Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım ve Mezun Programları etrafında sivil toplum kuruluşları, Kurumsal Destekçiler, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmenler, mentorlar ve mezunlardan oluşan 4 bin kişiyi aşkın geniş ekosistem, gençleri fırsat eşitliği ile buluşturuyor.

Esas Sosyal’in özgün bir özel sektör ve sivil toplum iş birliği modeli olarak 2019 yılında başlattığı Kurumsal Destek Programı ile ekosisteme katılan kurumlar, “genç istihdamında fırsat eşitliği” misyonu etrafında güçlerini birleştiriyor. Şimdiye kadar yalnızca Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı Kurumsal Destekçiler tarafından desteklenirken bu yıl Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı için de Kurumsal Destek modeli başlatıldı.    

Böylelikle Esas Sosyal programlarının etkisi, harekete geçirdiği ekosistemdeki kişi ve kurumların gençlere olan inançları ve destekleri sayesinde daha da güçleniyor.

Kurumsal Destekçiler; Esas Holding ile birlikte İlk Fırsat Programı kapsamında STK’larda çalışan yeni mezun gençlerin maaşlarını karşılarken, İngilizce Fırsatım Programı’nda ise üniversite öğrencilerinin İngilizce dil eğitimi bedellerini üstleniyor. Ayrıca Kurumsal Destekçiler yöneticileriyle mentorluk, prova mülakat ve çeşitli etkinliklere destek olarak programlarda yer alan katılımcıların kişisel ağlarını ve vizyonlarını geliştirmelerine de katkı sağlıyor. Sayıları 500’ü aşan gönüllü profesyoneller ise kolektif etkinin gücünü daha da artıyor.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı, öncelikle gençlere akranları ile aynı fırsatlara kavuşmaları için imkân sağlama yolculuğumuzda yanımızda olan tüm kurumsal destekçilerimize ve ekosistem paydaşlarımıza teşekkür etti. 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı için de Kurumsal Destek modeli başlattıklarına dikkati çeken Sabancı Kamışlı, "Gençler; istihdama geçerken cesaretlendirilmek ve fark edilmek istiyorlar. Bu yüzden Kurumsal Destek Programı’ndaki amaçlarımızdan biri de işveren tarafında farkındalık oluşturmaktı. Çünkü toplumsal fayda yaratmak için güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor. Her bir adımımızı sürdürülebilir, ölçülebilir bir sosyal etki yaratma gayesiyle atıyoruz. Bu anlayışla attığımız her adım beraberinde sosyal faydayı getiriyor. Biz Esas Sosyal Ekosistemi’nin katkılarıyla bir fayda mekanizması yaratmayı önemsiyoruz. Bu yaklaşımla, Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programımızın Kurumsal Destekçilerinin bursiyerleri, Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım katılımcısı olarak ekosistemimize dâhil oluyor. Bunun yanı sıra Kurumsal Destekçilerimizin yöneticileri gençlere mentorluk desteği verebiliyor, prova mülakatlara katılabiliyor. Böylece fırsat eşitliği yaratma yolculuğumuzda birçok kurum ve kişiyi bir araya getirdiğimiz ekosistemimiz birbirini besleyerek büyüyor ve gelişiyor. Aramıza bu yıl katılan Kurumsal Destekçilerimize tekrar “Hoş geldiniz” diyor, genç istihdamında fırsat eşitliği sağlama bilincinin tüm kurumların insan kaynakları politikalarında yer almasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 66
2. Fenerbahçe 25 64
3. Trabzonspor 25 40
4. Beşiktaş 25 40
5. Kasımpasa 25 38
6. Rizespor 25 36
7. Antalyaspor 25 34
8. Başakşehir 25 33
9. Sivasspor 25 33
10. A.Demirspor 25 31
11. Ankaragücü 25 29
12. Kayserispor 25 29
13. Samsunspor 25 29
14. Hatayspor 25 28
15. Alanyaspor 25 28
16. Karagümrük 25 27
17. Gaziantep FK 25 27
18. Pendikspor 25 26
19. Konyaspor 25 25
20. İstanbulspor 25 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 22 52
2. Göztepe 22 45
3. Kocaelispor 22 43
4. Bodrumspor 22 39
5. Sakaryaspor 22 37
6. Ahlatçı Çorum FK 22 35
7. Boluspor 22 33
8. Bandırmaspor 22 33
9. Gençlerbirliği 22 32
10. Erzurumspor 22 27
11. Ümraniye 22 27
12. Manisa FK 22 26
13. Keçiörengücü 22 26
14. Adanaspor 22 23
15. Tuzlaspor 22 22
16. Şanlıurfaspor 22 19
17. Altay 22 12
18. Giresunspor 22 7
Takımlar O P
1. Liverpool 24 54
2. M.City 23 52
3. Arsenal 24 52
4. Tottenham 24 47
5. Aston Villa 24 46
6. M. United 24 41
7. Newcastle 24 36
8. West Ham United 24 36
9. Brighton 24 35
10. Chelsea 24 34
11. Wolves 24 32
12. Fulham 24 29
13. Bournemouth 23 27
14. Brentford 23 25
15. Crystal Palace 24 24
16. Nottingham Forest 24 21
17. Luton Town 23 20
18. Everton 24 19
19. Burnley 24 13
20. Sheffield United 24 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 61
2. Girona 24 56
3. Barcelona 24 51
4. Atletico Madrid 24 48
5. Athletic Bilbao 24 46
6. Real Betis 24 38
7. Real Sociedad 24 37
8. Las Palmas 24 35
9. Valencia 24 35
10. Getafe 24 33
11. Osasuna 24 29
12. Deportivo Alaves 24 27
13. Villarreal 24 25
14. Rayo Vallecano 24 24
15. Sevilla 24 23
16. Mallorca 24 23
17. Celta Vigo 24 20
18. Cadiz 24 17
19. Granada 24 13
20. Almeria 24 7