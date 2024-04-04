Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı'na başvurular başladı

İş dünyasında kadınların tüm seviyelerde eşit temsiliyeti ve eşit değerdeki işe eşit ücretin sağlanması için şirketleri desteklemeyi amaçlayan UN Global Compact Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nın (Target Gender Equality Accelerator) başvuruları açıldı. 9 ay sürecek olan programın başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar sürecek.İSTANBUL (İGFA) - TÜİK’in 2023 yılında yayımladığı verilere göre kadınların işgücüne katılım oranı %32,8 olurken, 2024 yılında yayımladığı verilerine göre bu oran yalnızca %35,1’e yükselebildi. Orta ve üst düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranları ise geriledi.

UN Global Compact Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı iş dünyasının bu alandaki çabalarına ivme kazandırmayı, süreci hızlandırmayı amaçlıyor; iddialı adımlar atılması için şirketleri destekliyor.

Programa katılan şirketler, Kadının Güçlenmesi İlkeleri Cinsiyet Uçurumu Analiz Aracı ile cinsiyet eşitliği alanında kendi performanslarını değerlendirebilecek. Ardından, kapasite artırmaya yönelik atölye çalışmalarına ve ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde oturumlara katılarak hedeflerini ve yol haritalarını belirleyebilecekler.

Programın önceki dönem katılımcılarının yüzde 75,7’si programla birlikte şirketlerinde toplumsal cinsiyetin sağlanması için yeni hedefler belirledi ve önemli adımlar attı.

Bunlar arasında mentorluk ağları kurarak kadınlara profesyonel gelişme fırsatları sunmak, işe alım görüşmelerini yürüten ekiplerde cinsiyet dengesini sağlamak, toplumsal cinsiyet konusunda duyarlı bir dil kullanılmasını desteklemek, işyerinde esnek ve aile dostu çalışma koşulları sağlamak, cinsiyetler arasındaki ücret dengesizliklerini gidermek için daha fazla çaba göstermek gibi çalışmalar yer alıyor. Program aynı zamanda katılan şirketlere Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni hayata geçirmeleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları yolunda somut adımlar atmaları için destek oldu.

PROGRAMA KAYITLAR 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Haziran ayında başlayacak program 9 ay sürecek ve 2025 yılının Mart ayında sona erecek.

31 Mayıs 2024 tarihine kadar başvuruları devam eden program hakkında detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz.