Son Dakika

Toplum cezai yaptırımları yetersiz buluyor

Türkiye’de başta cinayetler olmak üzere her gün karşılaştığımız asayiş olayları toplumda cezai yaptırımların yetersiz olduğuna dair yaygın bir kanaat uyandırıyor

YAŞAM 21.03.2024, 11:45
Toplum cezai yaptırımları yetersiz buluyor

Türkiye’de başta cinayetler olmak üzere her gün karşılaştığımız asayiş olayları toplumda cezai yaptırımların yetersiz olduğuna dair yaygın bir kanaat uyandırıyor.Rüstem PEHLİVANLAR/ Oğuzhan Osman BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Türkiye her gün hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, yaralama, cinayet ve tecavüz gibi birçok olayla karşılaşıyor. Her gün yaşanan bu hadiselerin haberlere yansıması ciddi tartışmalara sebebiyet verirken toplumun geniş kesiminde adi suçlara karşı uygulanan yaptırımların caydırıcı olmadığına dair bir kanaat oluştu. 

Özellikle son yıllarda sıkça gündeme gelen idamın geri gelmesine yönelik tartışmalar, sık sık adi vakaların da yaşanmasıyla birlikte toplumun idamı caydırıcı bir uygulama olarak benimsemesine sebep oldu.

Avukat Hasan Ölçer, adi suçların yaptırımları ve alınabilecek önlemler ile idam tartışmaları hakkında Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.

 “CEZANIN YÜKSEK OLMASI SUÇU CAYDIRICI HALE GETİRMİYOR”

Türkiye’de adi suçlara karşı uygulanan yaptırımların, dünyanın birçok ülkesinden daha fazla ceza öngördüğünü kaydeden Avukat Hasan Ölçer, “14-15 yaşlarında bir genç kıza cinsel istismar söz konusu olduğunda, bu işi yapanın alacağı ceza 15-20 senedir. Hangi dünya ülkesinde böyle bir cezalandırma var? Bir suça karşı cezanın yüksek olması, o suçu caydırıcı hale getirmiyor. Bence ceza ile birlikte bir ceza siyaseti olmalı. Ceza siyasetinin yanında da insanları, gençleri ahlaki ve fikri anlamda yetiştirmek lazım. Özellikle sosyal medya mecralarından biri olan TikTok’ta kimin eli kimin cebinde bilmiyoruz, bunları sabah programlarında da görüyoruz zaten. Dışarıda görseniz derli toplu bir hanım diyebileceğiniz bir kadın, uygulamada üstünü başını açıyor ve para topluyor. Bu çaptaki bir toplumu istediğiniz kadar cezalandırın. Bir toplumda veya devlette suç, istisnaidir. Türkiye’de maalesef bu durum ‘asıl’ olma haline geldi.” ifadelerini kullandı.

 “İDAMIN GEREKLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

İktidar ve muhalefet kanadından siyasilerin de telaffuz etmesiyle birlikte hukuk sisteminden 2004 yılında çıkarılan idam cezasının tekrar gündeme getirilmesi büyük tartışmalara yol açtı. İdamın tek karşı çıkılabilecek tarafının hukuki hatalar olduğuna değinen Avukat Hasan Ölçer şöyle konuştu:

“Mesela bir adamı yargıladıktan sonra idam cezası veriyorsunuz ancak birkaç sene sonra kişinin masumluğu ortaya çıkıyor. Özellikle siyasi suçlar bakımından bu durum yani hukuki hata söz konusu olabilir. İdamda bu hatanın telafisi mümkün olmuyor. Fakat hapis cezasında bunu nispeten telafi edebiliyorsunuz. Bunun dışında bazı suçlar açısından gerekli olduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13