Son Dakika

Toplu ulaşımda unutulan eşyalar kapışıldı

YAŞAM 27.06.2022, 09:27
Toplu ulaşımda unutulan eşyalar kapışıldı

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY ve Metro ile EGO otobüslerinde unutulan 2 bin 210 adet eşyayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

ANKARA (İGFA) - Sahibi bulunamayan ve yasal bekleme süresi dolan laptoplar, cep telefonları, kameralar gibi birçok teknolojik cihazın da içinde bulunduğu eşya satışına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açık artırma; ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı.

EGO Genel Müdürlüğü, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında ANKARAY ve Metro vagonları ile istasyonlar başta olmak üzere EGO otobüslerinde unutulan ancak sahiplerine ulaşılamayan eşyaları açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

EGO Genel Müdürlüğü şeffaflık ilkesi doğrultusunda yasal bekleme süresi dolan ve aralarında birçok teknolojik cihazın da yer aldığı eşyaların satışını halka açık olarak gerçekleştirdi.

KAYIP EŞYALAR YENİ SAHİPLERİNİ BULDU

EGO Otobüs İşletme Daire Başkanlığı ve EGO Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen açık artırmada; Kayıp Eşya Servisi’nde yaklaşık 1 yıl muhafaza edilen ve sahibine ulaşılamayan cep telefonundan giysiye kadar 2 bin 210 adet eşya satışa çıkarıldı.

ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan açık artırmada çekişmeli anlar da yaşandı. EGO Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Bülent Kılıç, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık artırma ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Metro, ANKARAY ve belediye otobüslerimizde unutulan ve sahibine ulaşılamayan eşyalarımızın satışını yapıyoruz. Kendi depomuzda kayıt altına aldığımız eşyaların dokümanını aldıktan sonra Kayıp Eşya Yönetmeliği gereği burada satışa çıkardık. Pandemi nedeniyle 3 yıldır yapılamayan kayıp eşya satışımızı gerçekleştirdik. Tahmin ettiğimizden yoğun bir ilgi var. 2 binin üzerinde ürünümüz var ve satışlar gayet iyi gitti. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz.”

Sahipleri 1 yıl içinde ortaya çıkmazsa satış listesine alınan ve halka açık satışa sunulan eşyalar arasında “iç çamaşırı, pantolon, elbise, kaban, eşofman, kazak, tişort, ayakkabı, çizme, kemer, şemsiye, kitap, saz, gözlük, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, matkap, dekopaj, radyo, flüt, kamera, kamera ayağı, traş makinesi, çakı, tv kumandası, kelepçe, hesap makinası, kol saati, fotoğraf makinası ve ziynet eşyası” yer aldı.

ELDE EDİLEN GELİR EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İRAT KAYDEDİLİYOR

Görevli şoförler ve hareket memurları tarafından Kayıp Eşya Servisi’ne teslim edilen eşyalardan sahiplerine ulaşılamayan eşyaların listesi her ay dönemsel olarak EGO Genel Müdürlüğü’nün www.ego.gov.tr başlıklı internet sayfasında yayınlanırken, satış sonrası elde edilen gelir kuruma irat olarak kaydediliyor.

EGO Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen açık artırmaya katılan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür etti:

-Mehmet Fatih Doğan: “Çok beğendik. Biz de ilk defa geliyoruz. Şeffaf olarak yapılması çok güzel, teşekkür ederiz.”

-Nihat Yalçındere: “Elektronik cihazlara bakmaya geldik. Uygun bir şey bulursak alacağız.”

-Osman Seme: “Babamla beraber geldik. Güzel bir hizmet olmuş beğendik.”

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak 03:27
Güneş 05:27
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31