Toplu ulaşıma talep arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik zorluklara rağmen sağladığı uygun fiyatlı toplu ulaşıma İzmirlilerin ilgisi arttı. 2023 yılının 7 aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre 31 milyon 465 bin daha fazla yolcu taşındı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda toplu ulaşım altyapısını güçlendirerek, İzmirlilere konforlu, hızlı ve uygun fiyatlı ulaşım imkanı sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye ekonomisinde artan taşıma maliyetlerine karşın, hizmet standartlarını koruması ve ulaşım ücretlerini daha fazla sübvanse etmesi üzerine kentteki toplu taşıma rakamları artış gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre 2022’nin Temmuz ayında 28 milyon 683 bin olan biniş sayısı 2023’ün Temmuz ayında yüzde 20’lik artışla 34 milyon 509 bine yükseldi. 2023’ün 7 aylık döneminde ise bir önceki yılın 7 aylık rakamlarına oranla yüzde 13’lük artışla 271 milyon 36 bin yolcu taşındı. Böylelikle 2023 yılında 2022’ye oranla 31 milyon 465 bin daha fazla yolcu taşınmış oldu.

Raylı sistem ve denizyolunda artış 7 aylık veriler incelendiğinde İzmirlilerin denizyolu ve raylı sistem gibi sürdürülebilir ulaşım araçlarını daha fazla kullandığı belirlendi. Geçen yılın 7 aylık sürecinde raylı sistem kullanımı 92 milyon 497 binden yüzde 8’lik artışla 100 milyon 21 bine çıktı. Denizyolu ulaşımı ise 7 milyon 821 binden yüzde 9’luk artışla 8 milyon 521 bine yükseldi.