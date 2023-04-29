Toplu ulaşım araçları 1 Mayıs’ta ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferlerini 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ücretsiz yolcu taşıyacak.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek. 1 Mayıs Pazartesi günü vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin siyah plakalı otobüsleri ile ANTRAY ve Nostalji Tramvayından ücretsiz olarak yararlanabilecek.