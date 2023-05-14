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Toplu taşıma sektöründen ESHOT’a uluslararası ilgi

YAŞAM 14.05.2023, 11:30
Toplu taşıma sektöründen ESHOT’a uluslararası ilgi

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü; Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği, European Bank ve SOLUTIONSplus işbirliğiyle organize edilen teknik geziye ev sahipliği yaptı. Yabancı toplu taşımacılar, Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosunu kuran ESHOT’ta incelemeler yaptı; iş süreçleri hakkında bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - 2017 yılında Türkiye’nin ilk elektrikli otobüs filosunu hizmete alan ESHOT Genel Müdürlüğü, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) heyetini ağırladı. UITP Academy, European Bank ve SOLUTIONSplus ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen “Elektrikli Otobüs Tedariki, Planlaması ve Finansmanı Eğitimi ve Teknik Gezisi” programına, farklı ülkelerdeki UITP üyesi kurum ve kuruluşlardan toplam 25 temsilci katıldı.

 Düzenlenen eğitim seminerinde, ESHOT Ulaşım Planlanma Dairesi Başkanı Dr. Hakan Uzun, UITP Avrasya Başkanı ve UITP Akademi Kıdemli Danışmanı Feyzullah Gündoğdu başkanlığındaki heyete, kurumun elektrikli otobüs tedarik süreci ve planlaması hakkında sunum yaptı. İhale aşamasından garanti sonrası sürece dek ESHOT deneyimini aktaran Uzun, “Elde ettiğimiz veriler, elektrikli otobüslerin, akaryakıtla çalışan otobüslere göre çok daha verimli ve çevreci olduğunu gösteriyor” dedi.

 Toplantıda; UITP Avrasya Başkanı ve UITP Akademi Kıdemli Danışmanı Feyzullah Gündoğdu, İspanya’dan Toplu Ulaşım Danışmanı Josep E. Garcia Alemany, Bozankaya İş Geliştirme, Satış, İhale, Proje Sözleşmeleri ve Halkla İlişkiler Başkanı Yiğit Belin, Kahire, Mısır Ulaştırma Birimi Direktörü Ahmed El-Kafoury de sunumlar yaptı.

 Güneş enerjisi santrallerini de incelediler Heyet, İzmir’deki ikinci günlerinde ise ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Atölyesi’ni ziyaret etti. ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Genel Müdür Yardımcıları Kader Sertpoyraz ve Kerim Özer’in ağırladığı heyete, elektrikli otobüs filosunun yanı sıra atölye ve garaj binalarının çatılarına kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) hakkında da bilgiler verildi. Heyet, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün işletme için ihtiyaç duyduğu ölçme, kontrol ve tersine mühendislik çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarı da ziyaret etti.

 ESHOT Genel Müdürü Erhan Bey, Türkiye’de toplu ulaşım deneyimi en yüksek kurumlardan biri olduklarının altını çizdi. 80 yıllık geçmişiyle ESHOT’un aynı zamanda bir ‘İzmir markası’ olduğunu belirten Bey, şöyle konuştu:

 “Öncü ve yenilikçi kültür” “ESHOT, İzmir’de atlı tramvaylarla başlayan toplu ulaşım serüveninin, 1940’ların ilk yarısından itibaren baş aktörü olmuş bir kurum. Güçlü bir hafızası, oturmuş bir kültürü var. Bu kültürün özünde ise ‘hep daha iyi olma’ hedefi doğrultusunda ‘yenilikçilik ve öncülük’ var. Türkiye’de ilk kez otobüs üretmek, ilk kez elektronik ücret sistemine geçmek, ilk elektrikli otobüs filosunu kurmak, bir toplu ulaşım kurumunun inşa ettiği ilk GES’i hayata geçirmek gibi icraatlar; bahsettiğim kültürün en somut örnekleridir. İzmirlilere, çağın gereklerine uygun ve kentin ihtiyaçlarını azami ölçekte karşılayan toplu ulaşım hizmetini sunma yolunda öncü ve yenilikçi olmaya devam edeceğiz. Bu yönümüzün farkında olan UITP üyelerini şehrimizde ağırlamaktan ve çalışmalarına katkı sunmaktan gururluyuz.”

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