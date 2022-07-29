“Toplu sünnet şöleni” için geri sayım başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” öncesi hazırlıklar devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Akropol Hastanesinde hijyenik ve konforlu bir ortamda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilensünnet işlemine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Hastaneye ulaşımları servis araçlarıyla sağlanan aileler çocukları için sünnet hizmetinden ücretsiz yararlanıyor. Bu yıl6-12 yaş grubunda bin çocuk için ağustos ayı sonunda sünnet şöleni düzenlenmesi planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen “Toplu Sünnet Şöleni” öncesi hazırlıklar devam ediyor.

Akropol Hastanesinde hijyenik ve konforlu bir ortamda uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen sünnet işlemine Başkentli aileler yoğun ilgi gösteriyor.

ABB TARAFINDAN BİN ÇOCUK ÜCRETSİZ SÜNNET ETTİRİLİYOR

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu yıl 6-12 yaş grubundaki bin çocuk için sünnet şöleni düzenleyecek olan ABB, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren sünnet başvurularını almaya başlarken hastanede uygulanan sünnet işlemleri için ücretsiz ulaşım imkânı da sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, sünnet şöleni ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl düzenlediğimiz sünnet organizasyonumuzu eşsiz bir konforla vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Çocuklarımızın hastane ortamında ayrıştırıp sadece kendilerini hizmet veren bir kapıdan içeri alarak ebeveynleri refakatinde odalarında ağırlıyoruz. Sünnet operasyonu tamamlandığında ise servislerimiz ile adreslerinden aldığımız gibi yine vatandaşlarımızı servislerimiz ile bölgelerine ulaşmalarını sağlıyoruz. Ağustos ayı sonu gibi düzenlemeyi planladığımız sünnet şöleni ile de çocuklarımızın hediyelerini takdim edip ailelerimizin bu özel günlerini anlamlandırmaya çalışacağız.”

AİLELER BU HİZMETTEN MEMNUN

Çocuklarını sünnet ettirmeye gelen aileler iseABB’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sünnet şöleni öncesi yaşadıkları heyecanı şu sözlerle ifade etti:

-Dursun Karaoğlu: “Sünnet organizasyonunu zaten bekliyorduk. Büyükşehir’in ücretsiz yaptığı sünnet programı bizim bütçemizi çok rahatlatmış oldu. Emin ellerde oğlumu sünnet ettirdim, mutluyum.”

-Şükrü Akbayır: “Kendim dışarıda sünnet ettirseydim bana çok külfet olacaktı. Ulaşımımızı bile sağladılar. Hijyenik ortamda çocuğumuzu sünnet ettirdik. Büyükşehir’e teşekkür ediyorum bu imkân için.”

-Ebru Devrez: “İlgi alaka konusunda gözüm arkada kalmadı. Ortamın hijyenik ve konforlu olması bizi çok memnun etti. Herkes elinden geleni yaptı. Ücretsiz olması da bizim için avantajlı oldu.”

-BeşinurSütçüoğlu:“Kardeşimi sünnet ettirmeye getirdim. Kayıt yaptırdık ve sünnet odasına gittik. Gayet konforlu bir süreç geçirdik. Uzman doktorlara kardeşimi teslim etmekten dolayı içimiz de rahattı.”

-Yusuf Uygurlu: “Bizi servisle hastaneye getirdiler. Sünnet süreci çok güzel geçti. Çocuğumuz kaliteli şartlarda sünnet edildi ve çocuk korkusuz geçirdi bu aşamayı.”

-Berat Uygurlu: “Önceden korkuyordum. Burayı ve bu şartları görünce korkumu yendim ve heyecanım da geçti.”

-Metehan Tartan: “Doktorlar bana iyi davrandılar. Sünnet öncesinde heyecanlandım. Sünnet oldum ve şimdi iyiyim. Doktorlar bana çok iyi davrandılar.”

-Yasin Kaan Göçmen: “Hiç acımadı. Artık erkek adam oldum. Doktorları sevdim. Korktuğum kadar yokmuş.”

-Yiğit Burak Sütçüoğlu: “Ben hastaneye ilk geldiğimde çok korktum. Sünnet yerine çıktım çok heyecanlandım herkes ağlıyordu ben de tedirgin oldum. Doktorlar iyi davranınca korkum biraz geçti. Şimdi bittiği için mutluyum.”