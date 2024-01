Tommy Hilfiger 'Newyork'a dönüyor

Her şeyin başladığı yerden ilham alan Tommy Hilfiger, ‘Bir New York Anı’ adlı Sonbahar Kış 2024 koleksiyonunu şehrin en köklü kurumlarından birinde samimi bir ortamda sunacak.İSTANBUL (İGFA) - Tommy Hilfiger, 9 Şubat 2024 günü sunacağı TOMMY HILFIGER Sonbahar Kış 2024 Koleksiyonu ‘Bir New York Anı’ ile resmi New York Moda Haftası (NYFW) programına geri dönüyor.

Tommy Hilfiger samimi bir buluşma olarak kurgulanan gecede erkek ve kadın koleksiyonlarını tanıtacak. New York’tan ilham alan ve kırmızı, beyaz ve lacivertle markanın ruhunu yansıtan etkinlik en büyük Amerikalı hayalperestin gözünden klasik Amerikan “cool” tarzının modern bir ifadesine hayat verecek.

Tommy Hilfiger duygularını şu sözlerle ifade etti: “New York bana büyük hayaller kurmanın önemini öğreten şehir. Genç bir tasarımcı olarak vizyonum burada doğdu. Şehrin nabzı kadar rahatlık ve açıklık kültürü de başından markamızın itici gücü oldu. Bu duyguyu onlarca yıldır imzamız olan Tommy dokunuşlarıyla podyuma yansıtacağım için heyecanlıyım.”