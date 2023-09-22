TOKİ’den MASKİ'ye ziyaret

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay’ı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Manisa 8 No’lu İnşaat Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses ve beraberindeki heyet ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, TOKİ Manisa 8 No’lu İnşaat Uygulama Şube Müdürü Onur Gürses’i makamında ağırladı.

Ziyarette, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Şehzadeler Belediyesi Başkan Danışmanı Ulus Kotluca, Uzman Mimarlar Recep Ali Özülke, Gökhan Kasap, müşavir ve yüklenici firma temsilcileri yer aldı. Yapılan görüşmede, TOKİ tarafından Manisa’da devam eden ve yapılacak olan konutların altyapılarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, “TOKİ tarafından yapılan konutların altyapıları işi alan yüklenici firmalar tarafından yapılıyor. Ancak çalışmalar tamamlandığında yapılan altyapıların işletilmesi kurumumuz tarafından gerçekleştiriliyor. Bu yüzden işletmede herhangi bir sorun yaşanmaması için proje çalışmalarını İdare olarak inceleyerek, TOKİ’yle istişarelerde bulunuyoruz. Bu kapsamda, Projeler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde kurulan komisyonun koordinasyonunda işleyişin daha hızlı olması adına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

