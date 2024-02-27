Tokat'ın yöresel yemeklerine tat veriyor

Tokat Keşkeğinin olmazsa olmazı, tirit yemeğinin can damarı. Çeşitli baharatların sarımsak ile tatlandırıldığı iştah açan Tokat çemeni hem lezzeti hem kokusuyla vazgeçilmez bir tat olarak Tokat’ta oldukça tercih ediliyor.Tokat Haber Gazetesi / TOKAT (İGFA) - Tokat’ta Tokat Keşkeği, pastırması, madımak ve tirit yemeklerine de lezzet vermesi için katılan ve bu yöresel lezzetlerin olmazsa olmazı Tokat Çemeni oldukça sık tüketiliyor. Tokat Çemeni ile hazırlanan pastırmalar ise adeta damak çatlatıyor.

Eşsiz aroması ve benzersiz lezzeti olan Tokat Çemeni, yedikten sonra keskin kokusu nedeniyle özellikle kışın tercih ediliyor. Damak çatlatan Tokat çemeni bir yiyen bir de yemeyen pişman oluyor.

Çeşitli baharatların, sarımsak, tuz ve suyun belirli oranlarda harmanlanıp karışımıyla elde edilen Tokat Çemeni, yöreye has bir tat.

Tokat’ta kaselere konularak satışa sunulan Tokat çemeni, yöreye has oldukça fazla tüketimi olan iştah açıcı, lezzetli doğal bir ürün. Sadece yöreye has olan bu ürün halkın gerek kendi mutfağında gerekse hediyelik olarak Tokat dışına götürdüğü vazgeçilmez ekonomik yöresel bir ürün olarak biliniyor.



Tokat Çemeni malzemeleri ise şöyle: Su, Çemen Unu, Tuz, Kırmızı Toz Biber, Kimyon, Sarımsak, Yenibahar, Tarçın, Karanfil, Karabiber, Havlıcan, Zerdeçal gibi baharatların karışımıyla hazırlanan bu özel lezzetten Tokatlılar vazgeçemiyor.