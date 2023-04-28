Togg gelin arabası oldu!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söz verdi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş şoförlüğünü yaptı ve Türkiye’nin otomobili Togg, Bursa’da dünya evine giren genç çiftin gelin arabası oldu.BURSA (İGFA) - Bursa’dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün bir kültür merkezi açılışında yanına gelen Hüseyin Özdemir’in düğünü olacağını öğrenince, jest yapıp kendisinin kullandığı Anadolu Kırmızısı Togg’u gelin arabası olacağının sözünü vermişti.

Bakan Varank, sözünü tuttu ve aracı teslim ettiği Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da şoförlüğünü yapacağı Togg’u süsletip, gelin arabasına dönüştürdü.

Direksiyona geçen Başkan Aktaş, yanına aldığı damat Hüseyin Özdemir ile konvoy eşliğinde gelin Habibe Fatsa Özdemir'in Gemlik ilçesindeki evine geldi. Gelenekler gereği Türk Bayrağı açılarak, havai fişeklerle karşılanan konvoyda en büyük ilgiyi Türkiye’nin otomobili çekti.

Gelin Habibe Fatsa Özdemir'i baba evinden dualar eşliğinde alan Başkan Aktaş, genç çifti düğün salonuna kadar götürdü.

EVLİLİKLERİ TOGG GİBİ ÖZEL OLSUN

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bakan Varank'ın, verdiği sözü gerçekleştirmenin kendisine düştüğünü hatırlatarak, çifte gelin arabası için söz verdiğini ve bunu gerçekleştirmenin de kendisine düştüğünü belirten Başkan Aktaş, "Örf ve adetlerimiz doğrultusunda bu düğünümüzü gerçekleştirdik. Bursalı Togg'u bir gelin gibi adeta süsledik. İnşallah onların evlilikleri de Togg gibi farklı ve özel olur. Bütün halkımızın gıpta ettiği ve bir an evvel sahip olmak için can attığı Togg aracı, inşallah onların evliliğine hayır ve bereket getirir" dedi.

Türkiye’nin milli otomobili Togg’un Gemlik’teki fabrikasında güvenlik görevlisi olarak çalıştığını dile getiren gelin Habibe Fatsa Özdemir ise, “Çok heyecanlıyım. Hem üzüntülüyüm hem de çok mutluyum. Aslında ben ilk Togg'da çalışmaya başladığımda Hüseyin, “Kırmızı rengini bize versinler de gelin arabası yapalım” demişti. Rabbim nasip etti, kırmızı Togg gelin arabam oldu. Bize bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkür ederim” dedi.

Bu arada gelin alma sırasında Başkan Alinur Aktaş’ın cep telefonu ile görüntülü aradığı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.