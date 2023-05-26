Son Dakika

Togg Ferizli ve Söğütlü'de

YAŞAM 26.05.2023, 16:13
Togg Ferizli ve Söğütlü'de

Sakarya'da Ferizli ve Söğütlü’de temaslarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Bölgedeki sorunları ilçe belediyelerimizle koordineli çalışarak çözüme kavuşturuyoruz. Ferizli ve Söğütlü’de asfaltlanmamış grup yolu kalmayacak. Bölge ulaşımında önemli bir yeri olan 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nü de yenileyeceğiz" diye konuştu.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ferizli ve Söğütlü’de temaslarını sürdürdü.

Yerli ve milli araç TOGG ile ilk olarak Ferizli Gölkent’te gençlik buluşmasına katılan Başkan Yüce, sonrasında Ferizli Muhtarlar Derneğine ziyarette bulundu. Başkan Yüce Ferizli ziyaretleri sonrasında Söğütlü Belediyesi’ni ziyaret etti ve ilçede yapılan hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm ziyaretler TOGG ile gerçekleştirilirken yerli ve milli araç ilçe halkının büyük ilgisini gördü.

Ferizli Muhtarlar Derneği Başkanı Haluk Onay ve Ferizlili muhtarlarla bir araya gelen Yüce, mahalledeki istek ve talepleri dinledi, çözüm için ilçe belediyeleriyle koordineli bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını dile getirdi. Başkan Yüce, “Muhtarlar bizim çözüm ortağımız, mahallelerdeki gözümüz ve kulağımızdır. Onlar mahalle olan sorunları ve istekleri ilçe belediyelerimize ve bizlere aktarıyor bizlerde en kısa sürede çözüm olmaya çalışıyoruz. Muhtarlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Bugün de Ferizli’de muhtarlarımızın taleplerini aldık. İlçe belediyemizle koordineli bir şekilde mahallelerimizde ki sorunları çözüme kavuşturacağız” diye konuştu.

Ferizli ziyaretleri sonrası Söğütlü’ye geçen Başkan Ekrem Yüce’yi, ilçe belediye başkanı Koray Oktay Özten karşıladı. Söğütlü Belediyesi’nin yakın zamanda envanterine katacağı tarım dronunun bir örneği ile deneme uçuşu yapıldı. Bu deneme uçuşunu yakından izleyen Başkan Yüce, üreten şehir Sakarya’mızda modern tarım teknikleri ile çalışmaya başladıkları için Özten ve ekibini tebrik etti. Ziyarete Söğütlü Belediyesi Başkanlığı ile devam eden Başkan Yüce burada Söğütlülü muhtarlar ve belediye çalışanlarıyla bir araya geldi. Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenileyeceğini açıklayan Başkan Yüce’ye teşekkürlerini sundu.

İLÇENİN YÜZDE 90’I ASFALTLANDI

Başkan Yüce, “Söğütlü’müzün asfalt sorununun yüzde 90’ını çözdük. Bu yaz Söğütlü’müzde asfaltlanmamış grup yolu kalmayacak. Altyapı sorununda da ilk etabı bitirdik. Sırada ikinci etap var. Çalışmalar başladı inşallah altyapı sorunda tarihe karışacak. Bölge ulaşımında önemli bir yeri olan 55 yıllık tarihi köprü olan Tokmaklıdere Köprüsü’nü de yenileyeceğiz. Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenilenmesi için de hemşehrilerimizin talepleri olmuştu. Biz de harekete geçtik. Hazırlıklarımızı yaptık. Mevcut köprüyü yıkacak vebölgeye yakışır yeni bir köprü inşa edeceğiz” diyerek müjdeledi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 79
2. Fenerbahçe 33 74
3. Beşiktaş 34 74
4. A.Demirspor 33 63
5. Başakşehir 33 53
6. Trabzonspor 33 51
7. Konyaspor 33 49
8. Kayserispor 33 49
9. Karagümrük 33 44
10. Alanyaspor 34 41
11. Kasımpaşa 33 40
12. Ankaragücü 33 39
13. Antalyaspor 33 38
14. Sivasspor 34 37
15. İstanbulspor 33 35
16. Giresunspor 33 34
17. Ümraniye 33 27
18. Gaziantep FK 33 25
19. Hatayspor 33 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 37 89
2. Arsenal 37 81
3. M. United 37 72
4. Newcastle 37 70
5. Liverpool 37 66
6. Brighton 37 62
7. Aston Villa 37 58
8. Tottenham 37 57
9. Brentford 37 56
10. Fulham 37 52
11. Crystal Palace 37 44
12. Chelsea 37 43
13. Wolves 37 41
14. West Ham United 37 40
15. Bournemouth 37 39
16. Nottingham Forest 37 37
17. Everton 37 33
18. Leicester City 37 31
19. Leeds United 37 31
20. Southampton 37 24
Takımlar O P
1. Barcelona 36 85
2. Real Madrid 36 74
3. Atletico Madrid 36 73
4. Real Sociedad 36 68
5. Villarreal 36 63
6. Real Betis 36 56
7. Osasuna 36 50
8. Athletic Bilbao 36 50
9. Girona 36 49
10. Sevilla 36 49
11. Mallorca 36 47
12. Rayo Vallecano 36 46
13. Valencia 36 40
14. Celta Vigo 36 40
15. Almeria 36 39
16. Getafe 36 38
17. Cadiz 36 38
18. Real Valladolid 36 38
19. Espanyol 36 35
20. Elche 36 21