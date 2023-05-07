TOGG bu kez Balıkesir sokaklarında

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, makam aracı olarak kullanacağı TOGG’u, belediye binası önünde teslim aldı. TOGG’u karşılarında gören vatandaşlar, inceleyerek fotoğraf çekildi.BALIKESİR (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde üretilen TOGG’lar, tüm Türkiye’de sergilenmeye ve kullanılmaya başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, makam aracı olarak kullanacağı Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u teslim aldı.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde sergilenen Gemlik Mavisi TOGG’un, rengi zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sulardan ilham alınarak oluşturuldu. TOGG’u karşılarında gören vatandaşlar; aracı inceleyip, fotoğraf çekilmek için sıraya girdi. TOGG ile şehir merkezinde deneme turu atan Başkan Yücel Yılmaz “10 BLK 10” plakasının TOGG’a çok yakıştığını söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonerliğinde ülkemize kazandırılan TOGG’un hayırlı olmasını diledi.