TOG Bazar kapılarını açtı

TOG Bazar, bu yıl “Dayanışma” temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için 2-3 Mayıs’ta gerçekleştirildi!İSTANBUL (İGFA) - TOG Bazar; Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından TOG Sosyal Komite üyelerinin destekleriyle Türkiye’nin dört bir köşesinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Toplum Gönüllüsü gençleri desteklemek ve gençlerin dünyayı iyileştiren projelerine dikkat çekmek amacıyla hayata geçiriliyor. 2-3 Mayıs tarihlerinde 15’inci kez kapılarını açan TOG Bazar’dan elde edilen gelirin tamamı bu kez, TOG’un 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem felaketinin ardından yürüttüğü çalışmalara kaynak oldu.

Ariş Pırlanta, Bayer Türkiye, Eti, Fenercioğlu A.ş, Shell, Trendyol ve Yapı Kredi Crystal’in destekleriyle Divan Kuruçeşme’de gerçekleşen etkinliğe her yıl 150’ye yakın marka ve binlerce ziyaretçi katılıyor. Bu yıl etkinliğe katılan herkes, TOG’un 6 Şubat’tan bu yana deprem bölgesinde yürüttüğü destek faaliyetlerine katkıda bulundu.

Deprem bölgesine giden veya afetten etkilenenler için gönüllü çalışmalar yürüten iş, cemiyet ve sanat dünyasının önemli isimleri de TOG Bazar’a destek için kamera karşısına geçti. Başarılı fotoğraf sanatçısı Zeynel Abidin Ağgül’ün objektifine poz veren; Pınar Altuğ-Yağmur Atacan, Ebru Kohen, Saffet Emre Tonguç, Dilara Koçak, Siren Ertan, Burcu Erçil, Jale Balcı, Serda Büyükkoyuncu ve Aslı Kuseyrioğlu afet sonrası desteklerini anlattılar. Sanatçı ve yazar Nursel Köse ile Yazar Ali Aksöz de "Gölgedeki Adam" kitabının imza günü için TOG Bazar’da sevenleriyle buluştu.