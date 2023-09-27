TOFAŞ Genç Takım B Grubu'nda

Basketbol Gençler Ligi’nde 2023-2024 sezonu grupları belli oldu. Cem Akdağ yönetimindeki TOFAŞ BGL Genç Takımı, yeni sezonda B Grubu’nda mücadele verecek. Ligde heyecan 13-16 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.BURSA (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi (BGL) erkekler kategorisi 2023-2024 sezonu grupları belirlendi. Yenilenen statüye göre 20 takım 5’erli olarak 4 gruba ayrılırken, iki devreli ve deplasmanlı lig usulü oynanacak müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alacak takımlar Final Grubu’na kalacak.

Üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise Final müsabakalarına katılmak için eleme turu oynayacak. Bu turda 2 galibiyete ulaşan taraf Final Grubu biletinin sahibi olacak.

Final müsabakalarının ilk aşamasında 12 takım çift gruba ayrılacak ve iki devreli, deplasmanlı lig usulü yapılacak müsabakalar sonucunda gruplarında bu kez ilk 4 sırayı alan takımlar play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off çeyrek finali karşılaşmaları ise çapraz eşleşme şeklinde gerçekleştirilecek. Tur atlayan takımlar, play-off yarı finali ve play-off finaliyle sezonu tamamlayacak.

Yeni sezonda da Cem Akdağ başantrenörlüğünde parkede yerini alacak olan TOFAŞ BGL Genç Takımı, ligin açılışını 14 Ekim Cumartesi günü sahasında Çağdaş Bodrumspor ile yapacak.

13-16 Ekim 2023 tarihlerinde başlayacak olan Basketbol Gençler Ligi erkekler kategorisinde gruplar şöyle oluştu;

A GRUBU: Anadolu Efes, Darüşşafaka, Türk Telekom, Manisa BŞB., Samsunspor

B GRUBU: Gaziantep Basketbol, TOFAŞ, TED Ankara Kolejliler, Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrumspor

C GRUBU: Beşiktaş, Karşıyaka, Bursaspor, Ege Asist, Büyükçekmece

D GRUBU: Gelişim Koleji, Galatasaray, Merkezefendi Belediyesi, Petkim, Fenerbahçe