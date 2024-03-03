TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'nda aylık planlama

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi toplandıErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi toplantısı, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda toplandı.

Toplantıya, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri; TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Emine Günay, TOBB Edirne İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Seyhan Kayahan, Eylem Ezerçe ve Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcı da hazır bulundu.

Toplantıda yapılacak olan aylık faaliyet üzerine görüşmelerde bulunuldu.