Tiyatro sanatçısından Leyla Atakan Kütüphanesi'ne ziyaret

İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi, Sanatçı Müfit Can Saçıntı’yı misafir etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda Sanatçı Müfit Can Saçıntı, sevenleri ile bir araya gelip hayata ve yaşama dair izlenimlerini aktardı

İzmit Belediyesinin kente kazandırdığı Leyla Atakan Kütüphanesi, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların birçok talebini karşılamaya devam ediyor. Kütüphane içerisinde bulunan çok amaçlı toplantı salonunda Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği öncülüğünde ‘Yazar Buluşmaları’ konulu panel gerçekleşti.

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı aynı zamanda Yazar ve Yönetmen Müfit Can Saçıntı sevenleri ile bir araya geldi. Panelde ilk olarak konuşan Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, “Değerli sanatçı Müfit Can Saçıntı’ya değerli vaktini bize ayırdığı için teşekkür ediyorum. Kente böyle bir alanı tesis edip bizim hizmetimize sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Başkan Hürriyet’in de katıldığı panelde Saçıntı, hayata ve yaşama dair izlenimlerini konuklarıyla paylaştı. Başkan Hürriyet, panelin sonunda İzmit Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün hazırladığı Sırtçantam adlı dergiyi Saçıntı’ya armağan edip Leyla Atakan Kütüphanesini gezdirdi.