Tiyatro kursiyerleri performanslarıyla mest etti

İzmit Belediyesi Sanat Akademisi yıl sonu gösterileri kapsamında Tiyatro Bölümü kursiyerlerinin sergiledikleri “Ölüler Konuşmak İsterler” performansı seyirciden büyük beğeni topladıKOCAELİ (İGFA) - Kentin sanat damarlarını açık tutan İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde geleceğin tiyatrocuları 1 sezon boyunca hazırladıkları oyunlarla seyircinin karşısına çıktı. Ünlü edebiyatçı Melih Cevdet Anday’ın bir gemi yolculuğunda geçen “Ölüler Konuşmak İsterler” isimli oyun, Durmuş Çetin’in yönetmenliğinde Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü kursiyerleri tarafından sahnelendi.

Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde tek perde olarak sahnelenen oyun izleyicilerden büyük alkış topladı. Oyun sonrası tiyatroculara sertifikalarını veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Sanat Akademisi’nde eğitim alan değerli arkadaşlarımızın performansları takdire şayan. Emeklerini kutluyor önlerinde saygıyla eğiliyorum. Yaptığınız iş gerçekten çok kıymetli. Bu emekleriniz hayat hikâyelerinize ve ideallerinize katkısı olmasını diliyorum. Çok keyifle istedik. Emeğinize, yüreğinize sağlık” dedi.