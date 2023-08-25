Tire'de eğitim için el ele

İzmir'in Tire ilçesinde öğrencilere temiz, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamı oluşturmak dolayısıyla eğitimin kalite ve seviyesini artırmak amacıyla çalışmalara başlandı.İZMİR (İGFA) - Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu’nun girişimleri ile Tire Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Yönetim Kurulunun katkıları ile TOSBİ bünyesindeki 9 şirket, 11 okulda yenileme, tamirat, tadilat, boya işlemleri ile boya desteğinde bulundular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Yüzbaşıoğlu, çalışma ile ilgili şunları kaydetti:

“Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu’nun önderliğinde, Tire TOSBİ Yönetim Kurulu ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçların TOSBİ üyelerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında giderilmesi için işbirliği yaptık. İlk etapta okullarımızdan gelen istekler doğrultusunda listemizi hazırladık ve TOSBİ Yönetim Kurulu ile paylaştık. Ardından Fatih Ortaokulu, Eğridere İbrahim Kardiçalı İlkokulu, Eğridere İbrahim Kardiçalı Ortaokulu, Yeniçiftlik İlkokulu, Yeniçiftlik Ortaokulu, Eskioba İlkokulu, Eskioba Ortaokulu, Büyükkemerdere İlkokulu, Peşrefli İlkokulu, Sarılar İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Dört Eylül İlkokullarımızda TOSBİ üyeleri tadilat, tamirat, boya ve badana işlerine başladılar.

Ayrıca ilçemizde yaşayan iki hayırseverimiz tarafından İnkilap İlkokulu ve Karateke İlkokullarımız da tamirat ve tadilata başlandı. Amacımız öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha sağlıklı, temiz ve güvenli ortamlarda eğitim yapmalarını sağlayarak ilçemizin eğitim kalitesini artırmaktır. Bu konuda her zaman bize desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu başta olmak üzere TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kosat Gürler’e, Sayın Gülçin Güloğlu Uguz' a, TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Sayın Metin Akdaş'a, Tosbi Bölge Müdürü Oğuz Düztaş'a ve tüm emeği geçenlere, Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca yenilenen tüm okullarımızın son hali tek tek paylaşılacaktır” dedi.