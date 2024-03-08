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Time Dergisi’nde Bursalı bir kadının imzası: Tülay Palaz

YAŞAM 08.03.2024, 11:42
Time Dergisi’nde Bursalı bir kadının imzası: Tülay Palaz

Dünyanın en etkili dergilerinden olan Time’ın Deepak Chopra ile çıkardığı, Chopra’nın “Başarının 7 Spiritüel Yasası” adlı kitabı için hazırlanan NFT tasarımlarından birinde Bursalı tasarımcı Tülay Palaz’ın imzası bulunuyor.ASLI YEŞİLYURT/ZÜBEYDE ÖZLÜ/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Yaklaşık 10 yıldır Nilüfer Belediyesi kütüphanelerine, belediyenin “Yılın Yazarı” serisine tasarımlar yapmaya devam eden Palaz Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, şu anda Koza Kütüphanesi için görsel çalışmalar yaptığını, bir konsept hazırladığını söyledi.

DİJİTALE ADIM ATMA SERÜVENİ

Aynı zamanda başarılı bir NFT tasarımcısı olan Palaz NFT serüvenini şu ifadelerle anlattı: 

“Dijital çizimlere 2012 yılında, NFT çalışmalarına ise 2021 yılında başladım. Aslında çok erken, henüz kimsenin çizim tabletlerini almadığı zamanlarda o tabletlerden alarak ve kurcalayarak öğrenmeye çalıştım. Kendi kendime çizimler yapmaya başladım. NFT’ye de öyle başladım.”

“SANATIN YANINDA TEKNOLOJİYLE DE İLGİLİYDİM”

Sanatın yanında teknolojiye de ilgisi olduğunu belirten Palaz, “Açıkçası benim dijitalleşmeye merakım vardı. Sanat okumama rağmen teknolojiyle de çok alakadardım. O yüzden ikisini birden yapmak istedim. NFT ile ilgilenmeye başlayınca da NFT tasarımları yapmaya başladım.” dedi.

TIME DERGİSİNDE TÜRK KADINI İMZASI

Tülay Palaz’ın tasarımları, dünyaca ünlü Time Dergisini de süsledi. Palaz bu konuyla ilgili, “Time Dergisi NFT’ler ile ilgili girişimlerde bulundu. Deepak Chopra ile bir koleksiyon hazırlanacaktı. Bu koleksiyona 65 sanatçı katıldı. Ben de onlardan biriydim. Time Dergisi ve Deepak Chopra iş birliğinde Chopra’nın ünlü, ‘Başarının 7 Spiritüel Yasası’ kitabının kapağı için çalışmalar yaptık. Bu da bizim için güzel bir iş ve güzel bir anı oldu.” şeklinde konuştu.

“BAŞARI SEVDİĞİMİZ İŞİ BULMAKLA BAŞLAR”

Tülay Palaz, kadınların başarılara adım atmaları konusunda nasıl cesaret bulacaklarına dair, “Bu tamamen insanın ne sevdiği ve neyi yapmak istediği ile ilgili bir konu. Bu alan bir sanat veya müzik de olabilir; mühendislik, bilim de olabilir. Ben öncelikli olarak kadınların eğitimde sevdikleri şeyi yapmalarına doğru yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kadınların ‘Mutlaka memur ol ve kendini kurtar.’ düşüncesinden sıyrılması gerekli.” ifadelerini kullandı.

“BEN BUNU YAPACAĞIM DEYİP YAPAMADIĞI BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Türkiye’den çok başarılı kadın tasarımcıların da çıktığına değinen Palaz, “İnanın Türkler daha fazla atılıyor ve daha fazla çalışıyor. Özellikle Türk kadınlarının çok güzel işler yaptıklarını görüp gururlanıyorum. Bir Türk kadınının çıkıp da “Ben bunu yapacağım” deyip yapamadığı bir şeyi görmedim. Ben de hep kendim çabalayarak, çalışarak bir şeyler yaptım. Yapabildiğimi gördükçe de cesaretlendim. Yapan kadınları gördükçe onlardan da cesaret aldım. Bence birbirimizden ilham alıp, çalışıp hayallerimizi gerçekleştirmek harika bir şey. Yeter ki insan bulunduğu yerde elinden gelenin en iyisini yapsın, o zaman bütün kapılar açılıyor.” ifadelerini kullandı.

TÜLAY PALAZ KİMDİR?

Bursa doğumlu olan Tülay Palaz, Bursa Güzel Sanatlar Lisesi’nde okudu. Ardından İstanbul’a giderek Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünde eğitimini tamamlayan Palaz, mezun olduktan sonra hayal gücünü yansıtan tasarımlara imza atarak kendi reklam ajansını açtı. 10 yıl bu ajansı yöneten Palaz, bu süreçte 6 yıl kadar Kafka Okur dergisini çıkardı, 2 yıl kadar da Milliyet Sanat’ta kendini gösterdi. Palaz, 20 yıldır tasarımcılık ve sanat yönetmenliği alanında çalışmalar yapıyor..

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