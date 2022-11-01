TikTok'la değişen hayatlar belgeselleşti

TikTok’la değişen hayatlar #TikToktanSonra projesiyle izleyici karşısına çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Eğlence platformu TikTok, içerik üreticilerinin TikTok’tan sonra değişen hayatlarını konu alan bir belgesel projesine imza attı.

Yapımcılığını Nays Agency'den Samet İnanır'ın, yönetmenliğiniyse Mehdi Tanrıverdi'nin üstlendiği #TikToktanSonra adlı belgesel, dikey formatta çekildi.

Belgeselde CZN Burak adıyla da bilinen Burak Özdemir, Nursema Altuntaş, Beyza Doğuç, Cemre Solmaz, Rana Türkyılmaz, Ümraniyespor Kulübü, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil olmak üzere 8 içerik üreticisinin hikayeleri ele alındı. Projenin galasıysa 27 Ekim’de Taksim Grand Pera -Cercle d'Orient'te yapıldı. Galaya içerik üreticileri, gazeteciler ve TikTok’un partnerlerinin de aralarında bulunduğu 250’den fazla kişi katıldı.

Galada proje hakkında bilgi veren TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, “TikTok’taki başarılı içerik üreticilerinin değişim serüvenlerini #TikToktanSonra belgeseliyle anlatarak içerik üretmek isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen hevesli içerik üreticisi adaylarına ilham vermek istedik” dedi.

#TikToktanSonra belgesel projesi, önümüzdeki günlerde #TikToktanSonra etiketiyle TikTok’tan izlenebilecek.