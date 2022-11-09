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TikTok, BKM'nin eğlence partneri oldu

YAŞAM 09.11.2022, 12:24
TikTok, BKM'nin eğlence partneri oldu

TikTok ve Beşiktaş Kültür Merkezi BKM önemli bir iş birliğine imza attı. Eğlence ve yaratıcılığı bir araya getirmek amacıyla BKM'nin eğlence partneri olan TikTok, ortaklığa ilk adımı İstanbul Komedi Festivali'nde atacak.İSTANBUL (İGFA) - Popüler eğlence platformu TikTok ve Türkiye'nin en üretken kültür-sanat kuruluşlarından Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) önemli bir iş birliğine imza attı.

BKM organizasyonunda beşinci kez düzenlenecek olan İstanbul Komedi Festivali, mizahın yıldız isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sanata ‘dikey bir açı’ kazandırma adına somut ve sağlam adımlar atmaya çalışan TikTok, 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivale hem uygulama içinde hem de dışında çeşitli kampanyalar ve etkinliklerle destek verecek.

TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, dünya çapında her ay 1 milyardan fazla insan eğlenmek, kendisini ifade etmek ve yeni yetenekler keşfetmek için TikTok'a geldiğine dikkati çekerek, tiyatrodan sinemaya, mizahtan müziğe ve eğlenceye, yaratıcılığın her alanında etki gösterecek uzun süreli bir birliktelikten onur duyduklarını, bu iş birliğiyle hem TikTok'taki yıldızların parlayacağını, hem de topluluğumuzun BKM projeleriyle daha da yakınlaşacağını düşündüklerini söyledi.

BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe de, özgün içerik üreticisi olarak BKM’nin; içeriğinin bu yoğunlukla paylaşıldığı, özellikle Z Kuşağı’nın neredeyse tamamının yer aldığı bu mecraya uzak kalması düşünülemez olduğunu ifade ederek, "Canlı performans tarafında ise ilk defa özel projelerle iş birliğimizi daha sağlam bir noktaya taşıdık. TikTok’la iş birliği yapmak ve yan yana yürümek bizim için gurur verici. Bizi izlemeye devam edin!” dedi.

Öte yandan 200'ü aşan performansla İstanbul'un 10 ilçesinde, 27 farklı mekanda gerçekleşecek festivalin programında yer alan isimlerden bazıları şunlar:

Demet Akbağ, Şener Şen, Ali Poyrazoğlu, Esra Dermancıoğlu, Gani Müjde, Sunay Akın, Berfu & Eser Yenenler, Mesut Süre, Levent Erden, Lesli Karavil ve İngiltere'nin en ünlü komedi kulüplerinde sahne alan Joe Sutherland.

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