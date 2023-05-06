Tiesto 2 milyonu geçti

Dünyaca ünlü elektronik dans müzik sanatçısı DJ ve prodüktör Tiësto'nun 21 Nisan'da yayımlanan Drive isimli yeni albümünde yer alan şarkılarından üçü Türk radyolarında en çok çalınan şarkılar arasında ilk 100'e girerek büyük ilgi gördü. İSTANBUL (İGFA) Türkiye'de milyonlarca dinleyiciye hitap eden dans müziğin önde gelen dünyaca ismi Tiësto, Drive albümünde yer alan Lay Low, 10:35 ve The Motto şarkıları ile Türk radyolarında hit şarkıları ile yer alıyor.

Toplamda 12 şarkıdan oluşan ve epik bir geceyi temsil eden Drive albümü, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de birçok listeye girdi ve albüm toplamda 2 milyar dinlenme rakamlarını geçti.

Tiësto'nun 21 Nisan'da yayımlanan Drive albümü, Atlantic Records etiketiyle ve Warner Music Türkiye desteği ile yayımda!