Tıbbi atıklar artık doğaya zarar veremeyecek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama sahasında yer alan Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisi’nde, her gün ortalama 9 ton tıbbi atığı bertaraf ediyor. Kent genelinde 820 sağlık kuruluşundan düzenli aralıklarla toplanıp sterilize edilen ve evsel atık niteliği kazanan bu atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçiliyor.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi koordinesinde sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar düzenli olarak toplanıyor. Nisan 2019’dan bu yana, 10 milyon 128 bin 77 kilogram tıbbi atık sterilize edilerek bertaraf edildi. Son teknoloji ekipmanlar ile işleme tabii tutulan atıklar, 135-145 santigrat derecede 3 bar basınçla sterilize ediliyor. Büyükşehir, bu işlemle tıbbi atıkların çöp olmasının ve doğaya zarar vermesinin önüne geçiyor. Ayrıca tıbbi atıklardan dolayı oluşabilecek riskler de en aza indirilerek, hem çevre hem de toplum sağlığı korunuyor.

“Tıbbi atıkların bertarafında kimyasal kullanılmıyor”

KALDE Enerji Tıbbi Atık Tesisi Müdürü Deniz Sünkür, Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içerisinde bulunan Tıbbi Atık Tesisi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verirken, “Mersin il genelinde 50’si büyük üretici olmak üzere, toplamda 820 adet sağlık kuruluşunun faaliyetleri sonucunda oluşan tıbbi atıkların tamamı, 3 adet lisanslı ve özel donanımlı aracımızla tesisimize taşınmakta. Burada sterilizasyon işlemleri gerçekleştirildikten sonra nihai bertarafı sağlanmakta. Saatte 1 ton kapasiteli tesisimizde, tıbbi atıklar sterilizasyon işleminin ardından evsel atık niteliği kazanmaktadır. Günde ortalama 9 ton civarında tıbbi atık sağlık kuruluşlarından toplanıyor ve tesisimize taşınıyor” dedi.

Sterilizasyon sürecini de anlatan Sünkür, “Tesisimizde bu atıklar konteynırlara boşaltılıyor. Sterilizasyon işlemi yaklaşık 40 dakika kadar sürüyor. Herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Sadece yüksek sıcaklıkta basınç ve yüksek kızgın buhar kullanıyoruz. Daha sonra sterilize edilmiş atıklar tesisimize gelirken tıbbi atık hüviyetindeyken, işlemlerinin ardından evsel atık kimliği kazanıyor. Katı atık sahasında bize gösterilen bölgeye, evsel atık olarak bertaraf ediyoruz” diye konuştu.