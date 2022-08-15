‘Tıbbî Bitkiler Bahçesi’ hayran bırakıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, peyzaj çalışmaları ile fark yaratmaya devam ediyor. Bu kapsamında Botanik Park bünyesinde oluşturulan ve ilkbaharda hizmete açılan ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ görenleri hayran bırakıyor.TRABZON (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Trabzon’u rengârenk görünüme kavuşturan peyzaj çalışmalarıyla beğeni topluyor. Bu doğrultuda Trabzon’da bir ilk olarak Botanik Park’ta oluşturulan ve geçtiğimiz aylarda hizmete açılan, içerisinde 81 bitki türünün bulunduğu ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ büyük ilgi görüyor.

ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNİ KAZANIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; “Büyükşehir Belediyesi olarak, doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Trabzon’da peyzaj projelerimizi birbiri ardına hayata geçirmekteyiz. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyemize ait Botanik Park bünyesinde oluşturduğumuz, Trabzon’a ait bazı endemik bitki türlerinin de yer aldığı, tıbbi ve aromatik özelliği olan, geleneksel tıpta, halk hekimliğinde eskiden beri kullanılan çok sayıda bitkiyi barındıran ‘Tıbbî ve Aromatik Bitkiler Koleksiyon Bahçesi’ ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.”

200 TÜRE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

“Trabzon Botanik içerisinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi, özel toprak ilavesinden tohum, fide/fidan seçimi ve üretimine kadar 7 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin değişik bölgelerindeki 9 adet Araştırma Enstitüsünden, belediyelerden ve Ankara Milli Botanik Bahçesi’nden temin edilen tohumlar, Büyükşehir Belediyemizin fidanlığında çimlendirilerek elde edilen fideler ve belli bir boy-çap dengesine getirildikten sonra alana dikimleri gerçekleştirilmiştir. Bahçede ayrıca bölgemizde yetişen ve etnobotanik özelliği olan yabani bitki türleri de sergilenmektedir. Trabzon Botanik Bahçenin en çok ilgi çeken koleksiyon bahçesinde bugün itibarıyla 81 bitki türü sergilenmekte olup, ilerleyen zaman içerisinde 200 türe ulaşmayı hedeflemekteyiz.”

TRABZON KANARYA OTU KORUMA ALTINDA

“Trabzon Botanikte yeni oluşturulan tematik bahçelerin yanı sıra nesli tehlike altında olan endemik bitki türleri de koruma altına alınmaktadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü aracılığı ile temin edilen, bölgemizde endemik ve nesli tehlike altındaki Trabzon Kanarya Otu da (Senecio trapezuntinus Boiss.) koruma altına alınmış ve sergilenmektedir. Bu vesile ile Trabzon Botanik Bahçemize verdikleri destekten dolayı ilgili Bakanlıklarımıza, Araştırma Enstitülerine ve Belediyelere teşekkür ediyoruz.”