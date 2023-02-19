THY ücretsiz tahliye uçuşlarını uzattı

Türk Hava Yolları, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerden yapılan tahliye uçuşlarının ücretsiz olarak 1 Mart'a kadar devam edeceğini açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremlerin ardından bölgeden tahliye uçuşları düzenleyen THY, tahliye uçuşlarının 1 Mart'ta kadar ücretsiz olarak devam edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan THY, "Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa çıkışlı tahliye uçuşlarımız 1 Mart 2023 tarihine kadar ücretsiz olarak devam edecektir. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/TK_HelpDesk/status/1627046741852794882