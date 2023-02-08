THM sanatçısı Aziz Taştan'ın cansız bedeni Adıyaman'da enkazdan çıktı!

Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ve eşinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’yi yasa boğan depremin bilançosu ağırlaşırken, ses sanatçı ve yazar Onur Akay, Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan halk müziği sanatçısı Aziz Taştan’ın ve eşinin, cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Akay, “Adıyaman’daki depremde enkaz altında kalan ses sanatçısı arkadaşımız Aziz Taştan’ın ve eşinin, maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Aynı zamanda öğretmen, besteci ve söz yazarı olan Taştan’a ve eşine Allah’tan rahmet dilerim. Allah, depremzedelerin yardımcısı olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

AZİZ TAŞTAN KİMDİR?

Konservatuvarı birincilikle kazanan Aziz Taştan, 2011 yılında “Kaçak” ismini verdiği ilk solo albümünü çıkardı ve halk müziği severlerden büyük ilgi gördü. Birçok albüm, single ve klip çalışmaları yapan Taştan, ayrıca özel bir kanalda “Yüreğimin Ezgisi” isimli bir televizyon programı hazırlayıp sundu. Tiyatro dalında da dört oyun yazıp sergileyen ve resim sergileri de açan sanatçı, çok sayıda konser ve sahne programları da yapmıştır.