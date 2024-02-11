THM Korosu kulakların pasını sildi

Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, dün gerçekleştirdiği muhteşem konserle, ilçe sakinlerinin kulaklarının pasını sildi. Konserde Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin bağlama çaldığı anlar büyük alkış aldı.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana ilçedeki vatandaşların sosyal yaşantısına katkı sunmak için birçok çalışma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin kurduğu Türk Halk Müziği korosu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Şef Ünal Dursun’un öncülüğünde aldıkları eğitimlerin ardından bugün sahneye çıkan Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, seçkin türkülerle birlikte kulakların pasını sildi ve büyük alkış topladı.

Konsere çok büyük bir ilgi olurken, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda Çayırovalı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ni doldurdu. Türkülerini seslendiren koro, izleyenler tarafından çok beğenildi.

BAŞKAN ÇİFTÇİ BAĞLAMA ÇALDI

Konserde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, koruyu oluşturan solistlere teşekkür etti. Çayırova'yı bu alanda daha güzel noktalara ulaştıracaklarının altını çizen Başkan Çiftçi daha sonra Şef Ünal Dursun ile birlikte bağlama çaldı.

Başkan Çiftçi’nin bağlama çaldığı anlar, renkli görüntülere sahne olurken izleyicilerden de büyük alkış aldı.

Kulakların pasını silen konser, Çayırovalılardan tam not aldı.