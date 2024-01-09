THF'den Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadın Kurulu tarafından düzenli olarak hazırlanan "Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu"nun ilki yayınlandı.ANKARA (İGFA) - THF Kadın Kurulu Başkanı Güneş Viter, raporla ilgili; "Hentbol Kadın Kurulu olarak, Türkiye Hentbol Federasyonu'nda sporda toplumsal cinsiyet eşitliğinin hangi stratejik alanlarında öncelikli çalışmalar yürütülmesi gerekliliğini takip etmek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği verilerinin, her yıl düzenli olarak izleme ve değerlendirmesinin yapılmasının planlandığını kaydetti.

Bu bağlamda ilki yayınlanan raporun içeriğinin bir önceki federasyon dönemi verileri ile şimdiki federasyon dönemi verilerinin karşılaştırması üzerinden yapıldığını belirten Viter, "Elde edilen veriler, spor kurumlarının karar alma mekanizmalarında kadınların temsilinin halen yetersiz olduğunu fakat, izlenen eşitlikçi politika ve eylem planlarının sonuçları, kadın temsilleri konusunda önümüzdeki dönemler için umut vaad ettiğini göstermektedir. THF, Toplumsal Cinsiyet İzlence Raporu yolu ile; eşitlik uygulamaları için yol haritası oluşturmak ve güvenilir ve doğru verilerin toplanarak toplumsal cinsiyet eşitliğinde ilerlemeyi takip edebilmek açısından yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.