The New York'tan 'İstanbul Modern' övgüsü

The New York Times gazetesi, web sitesinde yer alan “2023’te görülmesi gereken 52 yer” listesinde İstanbul Modern’in yeni binasına da yer verdiİSTANBUL (İGFA) - İstanbul, The New York Times editörlerinin hazırladığı “2023’te görülmesi gereken 52 yer” sıralamasına girdi. İstanbul Modern’in yeni müze binasının yer aldığı haberde, Feshane, Yedikule Gazhanesi ve Haliç Tersanesi gibi İstanbul’un son dönemde yenilenen tarihi yapılarından da bahsediliyor.

Haberde, Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Karaköy’deki Renzo Piano imzalı yeni binasının yanında müze koleksiyonundan Fahrelnissa Zeid ve Erol Akyavaş gibi sanatçılar ön plana çıkarılıyor.