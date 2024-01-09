TGD Başkanı Orhan Doğan güven tazeledi

Edirne'de tek liste ile seçime giren Trakya Gazeteciler Derneği Başkan Orhan Doğan güven tazeledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de Trakya Gazeteciler Derneği’nin (TGD) 14.Olağan Genel Kurul Toplantısı yeterli çoğunluğun katılımıyla yapıldı.

Küresel Gazeteciler Konseyi Tekirdağ İl Temsilcisi Cenap Kürümoğlu’nun Divan Başkanlığını yaptığı genel kurulda, mevcut Başkan Orhan Doğan, tek liste ile seçime girdi.

Derneğin tarihi binasında gerçekleşen genel kurulda, gündem gereği, faaliyet ve denetleme kurulu raporları, gelir-gider hesapları ve tahmini mali bütçe Başkan Orhan Doğan tarafından okunurkeni ayrı ayrı ibra edildi. Yapılan seçimde tek liste ile seçime giren mevcut Başkan Orhan Doğan, yapılan açık oylamada oy birliği ile yeniden Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı seçilerek, üyeler nezdinde güven tazeledi. Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Mutlu Akbaşak, Bülent Sarıçiçek, Necmi Engin, Metin Karakuş, Murat Yayın, İrfan Özeklioğlu, Ersin Bilmeç ve Tamer Yavuz seçildi.

Denetleme Kurulu asil üyeliklerine; Erkan Ekşi, Harun Aker ve Şanver Orunç seçildi.

Trakya Gazeteciler Derneği’nin (TGD) 14.Olağan Genel Kurul Toplantısına, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne il ve ilçelerinde Gazete İmtiyaz Sahipleri, Ulusal ve Yerel Basın Muhabir ve Temsilcileri ve ayrıca Küresel Gazeteciler Konseyi Edirne İl Temsilcisi Orhan Doğan, Tekirdağ İl Temsilcisi Cenap Kürümoğlu ve Kırklareli İl Temsilcisi Metin Karakuş’ta katıldı.

Başkan Doğan, Genel Kurul’da, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, verilen güvene layık olmaya çalışacaklarını söyledi.