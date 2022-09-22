TEV, Sanat Güneşi'ni alkışlarla anıyor

Türk Eğitim Vakfı (TEV), Sanat Güneşimiz Zeki Müren’i aramızdan ayrılışının 26. yıl dönümünde alkışlarla yâd ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı, “Kalpten kalbe akışlarla, alkışlarla yaşıyorum” diyen büyük ustayı ölümünün 26. yıldönümünde anlamlı bir proje ile anılıyor. Geçtiğimiz yıl maddi, sosyal ve psikolojik zorluklar nedeniyle okula dönememe riskiyle karşı karşıya kalan bursiyerleri için #yarıdakalmasın projesini hayata geçiren TEV, Zeki Müren’i alkışlarla ölümsüz kılarak onun aziz hatırasını bağış ve desteklerle yaşatmaya davet ediyor.

ZEKİ MÜREN BURS FONU BİNLERCE ÖĞRENCİYE IŞIK OLUYOR

Henüz hayattayken mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Zeki Müren, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan Türk gençlerine eğitim imkânı sağlayarak ışık olmaya devam ediyor.

TEV ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, sanatçının mirasının yasal varisleri olarak 2002 yılında Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sanat üzerine eğitimler verilen Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni yaptırdı.

Bugüne dek bin 282 öğrencinin mezun olduğu okulda halihazırda 301 öğrenci öğrenim görüyor.

Sanat Güneşi'nin vefatının ardından oluşturulan TEV Zeki Müren Burs Fonu’ndan ise bugüne kadar Türkiye genelinde yaklaşık 4 bin burs sağlandı.

Bu fondan 2022-2023 eğitim-öğretim yılında yaklaşık 202 öğrenciye 9 ay boyunca ayda 1.325 TL burs desteği sağlanacak.