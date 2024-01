TEV 'Geri Döneceğiz' diyerek umut aşıladı

56 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türk Eğitim Vakfı (TEV), 11 ilimizi etkileyen ve ülkemizi derinden sarsan depremin birinci yılında yayınladığı Geri Döneceğiz filmi ile en zorlu zamanlarda bile geleceğe umutla bakmayı seçen gençlerin azmi ve kararlılığına vurgu yapıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana eğitimde fırsat eşitliği için çalışan Türkiye’nin en köklü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı (TEV), ülkemizi sarsan deprem felaketinin ardından yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

TEV eğitimlerini yarıda bırakma riskiyle karşı karşıya kalan afetten etkilenen öğrencilere dikkat çekmek amacıyla Geri Döneceğiz Burs Fonu’nu hayata geçirdi. Afetten etkilenen gençlere uzun soluklu ve sürdürülebilir destek sağlanmasının önemine dikkat çeken TEV, Geri Döneceğiz afet fonuna yönelik çağrıda da bulunarak daha fazla öğrenciye destek olmayı amaçlıyor.

Geri Döneceğiz kapsamında afetten etkilenen öğrencilerin mesajlarını da paylaşarak öğrencilerin sesi olan TEV, Türkiye’nin dört bir yanından 100 bini aşkın burs başvurusu aldı.

Deprem bölgesinde, temel eğitim seviyesinde her 5 öğrenciden 1’inin afetten etkilendiğinin altını çizen Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, Türkiye’nin dört bir yanından 100 bini aşkın burs başvurusu aldıklarını ve bu durum da afet sonrasında eğitime erişim ihtiyacının ne kadar artmış olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

2023-2024 akademik yılında, önceki yıla göre burs tutarlarını yüzde 100'e yakın oranda arttırdıklarını kaydeden Taşkın, "Bu dönem burs alan toplam 17 bin 600 bursiyerin 4 bini afetten etkilenen öğrenciler olduğunu belirterek, "6 Şubat depremi sonrasında dört ay boyunca burs desteği sağladığımız afetten etkilenen öğrencilerimizin burslarını, bu eğitim-öğretim dönemin de sürdürerek gençlere destek olmaya devam ettik. Her biri kendi içinde bir umut ve kararlılık örneği olan gençlerimizin, en zorlu zamanlarında bile geleceğe umutla bakmayı seçtiklerine şahit oluyoruz. Onlar, geleceğe dair kaybettikleri her şeyi geri kazanacaklarına, yarını yeniden inşa edeceklerine inanıyorlar. Bizler de her birinin bir gün doktor, mimar, mühendis ve öğretmen olarak geri döneceklerine yürekten inanıyoruz. Geri Döneceğiz Burs Fonumuz ile öğrencilerin ayrılmak durumunda kaldıkları yuvalarına daha güçlü bir şekilde geri dönebilmelerini hedefliyoruz.” diye konuştu.