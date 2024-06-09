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TEV'den yeni farkındalık projesi

Türk Eğitim Vakfı’nın, üniversite öğrencilerinin büyük kentlerdeki barınma maliyetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı enstalasyon çalışmaları, İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sergilendi

YAŞAM 09.06.2024, 09:18
TEV'den yeni farkındalık projesi

Türk Eğitim Vakfı’nın, üniversite öğrencilerinin büyük kentlerdeki barınma maliyetlerine dikkat çekmek amacıyla hazırladığı enstalasyon çalışmaları, İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar meydanlarında sergilendi.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı (TEV), üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına dikkat çekmek amacıyla "Gücüm Bu Kadarına Yetiyor" projesini hayata geçirdi.

Proje, üniversite öğrencilerinin büyük kentlerde yaşadığı barınma sorunlarına vurgu yaparken toplumun bu konudaki duyarlılığını artırmayı ve burs fonları ile yurt projelerine destek toplamayı amaçlıyor.

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor” farkındalık projesi kapsamında, metropollerde üniversite öğrencilerinin bütçesinin, bir evin ancak birkaç metrekarelik kısmını karşılayabildiğini anlatan sembolik enstalasyonlar, İstanbul’un en yoğun bölgelerinden Beşiktaş, Kadıköy ve Üsküdar'da vatandaşlarla buluştu.

Sembolik ev kesitleri ile TEV, öğrencilerin barınma maliyetlerine dikkat çekerek kamuoyuna başarılı ve okumak isteyen öğrencilere destek verme çağrısı yapıyor. Küçük bir katkının bile, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak ve onlara daha aydınlık bir gelecek sunmak adına büyük bir adım olabileceğini vurgulayan Vakıf; destek olmak isteyen herkesi, tev.org.tr adresinden bağış yapmaya davet ediyor: https://www.tev.org.tr/gucumbukadarinayetiyor

“DÜNYANIN EN GÜZEL KENTLERİNDE OKUMAK, BAŞARILI HER ÖĞRENCİNİN HAKKI”

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, dünyanın her yerindeki metropoller, öğrencilerin barınması için zor kentler olduğunu belirterek, "İstanbul başta olmak üzere bizim ülkemizde de büyük şehirlerde öğrencilerimiz zorluklarla karşılaşıyor. Yeni yurt yapımlarına hız verilmesine rağmen mevcut yurt kapasiteleri artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu, eğitim hayatlarının önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Hem akademik başarısı hem de psikolojisi olumsuz etkilenen pek çok üniversite öğrencisi, dünyanın en güzel kentlerinden olan büyükşehirlerimizde, ülkemizin en başarılı üniversitelerini kazanmış olsa bile söz konusu zorluklar nedeniyle okuluna devam edemiyor.” dedi.

“Gücüm Bu Kadarına Yetiyor” projesi ile bu soruna dikkat çekmek ve toplumun her kesimini bu konuda duyarlılığa davet etmek istediklerini belirten Taşkın, "Üniversite sınavı dönemindeyiz. Yüzbinlerce genç, hayallerine yürüyecek. O sırada akıllarında barınma sorunu olmasın, sadece eğitimlerine odaklanabilsinler istiyoruz. Vatandaşlarımızın destekleriyle sunduğumuz burs ve yurt imkânlarının gençlerimizin eğitim hayatlarına büyük ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz. İzmir, Trabzon ve Ankara’da faaliyet gösteren kız öğrenci yurtlarımızın yanı sıra; Ankara Yenimahalle ve İzmir’de iki yeni kız öğrenci yurdumuzun inşaatı devam ediyor. Yakın zamanda temellerini atacağımız bir diğer yurdumuz da Bursa’da olacak. TEV girişimiyle faaliyet gösteren öğrenci yurtlarının sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerin barınma sorununu çözmek için çok daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Tüm eğitim dostlarının desteklerini bekliyoruz.” diye konuştu.

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