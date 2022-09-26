TEV'den geleceğin sanatçılarına 'üstün' burs

Türk Eğitim Vakfı, sanat alanında geleceğin liderlerini desteklemek amacıyla Üstün Başarı Sanat Bursu vermeye devam ediyor. Başvurular 2 Ekim'e kadar devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Türk Eğitim Vakfı’nın Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verdiği Üstün Başarı Sanat Bursu için başvurular başladı.

Üstün Başarı Sanat Burslarından; Konservatuvar ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin Piyano, Arp, Gitar, Yaylı Çalgılar, Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ve Şan bölümleriyle, Plastik Sanatlar (Resim, Heykel, Grafik, Yazı Sanatı, Seramik) bölümlerinde okuyan, dijital sanat alanında çalışmaları olan ve ilk yıl 4,00 üzerinden en az 3,00 not ortalamasına sahip olan öğrenciler faydalanabiliyor.

TEV Genel Müdürlüğü tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulacak olan adaylar, konusunda uzman öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilmek üzere yüz yüze veya online mülakata da davet edilebiliyor.

Bursa başvurmak isteyenlerin www.tev.org.tr internet adresinden 2 Ekim tarihine kadar TEV Üstün Başarı Sanat Bursu formunu doldurması ve TEV tarafından kendilerine SMS veya e-posta ile gönderilecek olan prosedürü takip etmeleri gerekiyor.

Hatırlanacağı gibi TEV bu yıl bursiyerlerine verdiği desteği de arttırmış, bu yıl üstün başarı gösteren öğrencilere verilen Üstün Başarı Bursu aylık 2.650 TL’ye çıkarılmıştı.