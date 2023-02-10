Terminalde depremzedeler için “Karşılama Masası”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi afet bölgesinden Eskişehir’e gelen depremzedeler için Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde “Karşılama Masası” oluşturdu. Her türlü ihtiyaç için destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD koordinesinde kalacakları yerlere otobüslerle ulaştırıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremler sonrası afet bölgesinden tahliye edilen vatandaşlardan 4 otobüslük ilk kafile Eskişehir’e geldi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Karşılama Masası ile misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları da karşılanıyor. Psikolojik destek başta olmak üzere tüm ihtiyaçların karşılanması için görevliler hazır bulunurken, daha sonra AFAD koordinesinde kalacakları yerlere otobüslerle ulaştırılıyor. Görevliler burada vatandaşlara yemek ve çocuklara şeker ikram ederken kayıt işlemlerini de gerçekleştirdiler.

Bölgeden evcil hayvanlarını da yanlarında getiren depremzede vatandaşlar yaşadıklarını görevlilere anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. Başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın yaşanan depremden çok ağır bir şekilde etkilendiğini söyleyen depremzedeler, “Acımız ve üzüntümüz çok büyük” dediler. Vatandaşlar, afet bölgesindeki birçok noktada Eskişehir’den gelen yardım ve destek araçlarını gördüklerini bu yüzden Eskişehirlilere çok teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

Başkan Yılmaz Büyükerşen ve belediye görevlilerine de ilgili nedeniyle teşekkür eden vatandaşlar, karşılama sonrası AFAD koordinesinde kalacakları yerlere gitmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazır bekletilen otobüslerle hareket ettiler.