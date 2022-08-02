Tercihleri son günlere bırakanlar dikkat!

Tercihleri son günlere bırakan adaylara önerilerde bulunan İstinye Üniversitesi (İSÜ) Kurum Psikoloğu Saime Serpil Özgül, adayları istemedikleri bölümleri yazmamaları konusunda uyardı.İSTANBUL (İGFA) - Üniversite tercih dönemi 5 Ağustos’ta sona eriyor. Üniversite adayları tercih listelerini belirlemeye devam ediyor.

Tercihleri konusunda kararsız olan adaylar, tercihlerini son güne bırakıyor. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Kurum Psikoloğu Saime Serpil Özgül, adayları istemedikleri bölümleri yazmamaları konusunda uyarıyor.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da önerilerde bulunan Özgül, “En öncelikli dikkat edilmesi gereken puana göre değil, istediğin bölüm üzerine yapılan tercihlerdir” diyor.

Adayları istemedikleri bölümü yazmamaları konusunda uyaran İstinye Üniversitesi (İSÜ) Kurum Psikoloğu Saime Serpil Özgül, “Olduğun hali gizlediğinde benliğin (kendilik, öz) duygu durumların karmaşık bir hal alır. Bu karmaşık hal hayatında ne yapacağını bilememene yol açar. Bir sonraki adımda geçmişe dair öfke, agresyon ve suçluluk duygularını hissetmene neden olur. Kendiyle bağ kuramadığında kendini tanıyamamış olma hissiyatı etrafında da her an herkes güvensiz bir hareket yapacakmış gibi hissetmene ve dünyayı tehlikeli bir yer olarak algılamana sebep olur. Gerçek kendine kavuşmak ve gerçek tercih ve ihtiyaçlarınla temasta bulunmak yerine çevresel faktörlerle kendilik yolunda ilerlersen hayatının genelinde pişmanlık duyguları belirli bir zaman sonra açığa çıkabilir. Şöyle düşün başın kuma gömülü bir halde ve sen o gömülü halden çıkmak yerine hayatını o şekilde devam ettirmeyi tercih ediyorsun. İşte burada hissettiğin duygular oradan senin çıkabilmeni sağlar. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi kendini gerçekleştirme adım adım gerçekleşiyor. Bu da kendini tanıma ve eşlik etme yolculuğuyla mümkün; istenmeyen bölüm seçildiğinde, duygu durum problemleri, kendini var edememe ve depresyon gibi psikolojik problemler söz konusu olabilir" diye konuştu.

Tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler konusunda da bilgi veren Özgül, belirli bir dönem sonra mesleğin üzerine giyilen kıyafet gibi bir hal alacağını belirterek, "Geçmişe değil şimdiye odaklanarak, eğer gerekli performansı gösteremediğini öğrencilerimiz düşünüyor ise bir sene daha hazırlanarak pişmanlık ve olumsuzluk duygularına kapılmak yerine çözüm odaklı yaklaşabilmelerini öneririm” diye konuştu.