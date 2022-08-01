Tercih döneminde 'stres'le nasıl başa çıkılır?

Klinik Psikolog Gözde Ceylan, üniversite adaylarının tercih yaparken birçok nedenden dolayı stres ve gerilim yaşayabileceklerine dikkat çekerek, bu dönemde stresle nasıl başa çıkabileceği üzerine bilgiler paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Aileden fiziki ayrılma veya ayrılmama, şehir dışı bir üniversitede okuma, kendi para kontrolünü yönetme, yeme- içme düzenini yönetme, sosyal ve akademik adaptasyon gibi birçok neden tercih döneminde aday öğrencilerde stres ve gerilime yol açabiliyor.

Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan, adayların 4 yıl boyunca hangi bölümü okuyacağını seçerken aynı zamanda mesleğini de seçmiş olacağı için hissettikleri stres ve gerilimin artabileceğini söyledi. Seçtiği mesleğin gidişatını da bilmesi gerektiği düşüncesine yani bir bakıma gelecek kaygısına sebep olabileceğini ifade eden Ceylan, "Tüm bunlara bir de kişinin tercih ettiği bölüm hayalinde olan bölümüm olup olmama durumu ilk kritik öneme bölüm olsa dahi kişilik yapılanmasına, bölümden beklentilerine, gelecekten beklentilerine uygun olup olmadığı da değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır" dedi.

Baş edilemeyen stres,fiziksel ve ruhsal sorunlara neden olabileceğini belirten Ceylan, "Stres tepkileri ile baş etmekte zorlanan kişilerde sıklıkla zaman içerisinde fiziksel, bilişsel, davranışsal ve ruhsal zorlanmalar yaşanabileceğini de işaret eden Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden Klinik Psikolog Gözde Ceylan, “Stres kaynaklı uyku bozukluğu, yeme bozukluğu, migren, fiziksel ağrılar, vücutta döküntüler ve benzeri durumlar gelişebilmektedir” dedi.

Aday öğrencilerin kendine özgü stres belirtilerinin farkına varmasının önemli olduğunu söyleyen Gözde Ceylan, adayların stresin yol açacağı dengesizliğe karşı uyanık olması ve bu dengesizliğin potansiyel nedenini anlayabilmesinin tercih sürecini daha kolay atlatabilmelerini sağladığı da ifade etti.

Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılmış envanter yaptırmanın uygun olacağını dile getiren Ceylan, “Kişinin kendi ilgi alanlarını keşfetmiş olması ve kendi hayallerinin farkında olarak tercih yapması kişinin gerilim ile baş etmesini ya da yaşamamasını sağlayabilecektir” dedi.