'Teorem' 31 Mayıs'ta vizyonda

Yapımcılığını Erman Er filmin yaptığı Yönetmen koltuğumda Erman Er'in oturduğu dram ve bilim kurgu türündeki "Teorem" filminin oyuncu kadrosunda Sadi Celil Cengiz, Doğa Ekin Yavuz , Gencer Güvercin , Ayhan Taş ve Baran Akkuş gibi isimler yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - İzmir ve İstanbul'da çekilen "Teorem " filminin tanıtımı Westin Nişantaşı otelde oyuncuların katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de çekilen konu bazında ilk kez çekilen bir film. Filmin hikayesi ; Başrol oyuncusu Sadi Celil Cengiz fizikçi genç bir bilim adamını canlandırıyor.

Diğer başrol oyuncusu Gencer Güvercin Ünlü bir motorsiklet sürücüsünün başından geçen doğa üstü olayları konu alan bilim kurgu türündeki "Teorem" filmi 31.05.2024 tarihinde sinema severlerle buluşmaya hazırlanıyor.