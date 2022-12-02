Temizlik diye ormanları yakmayın

Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bahçelerde temizlik amacıyla yakılan ateşin kontrol edilememesi sebebiyle yangınların meydana geldiğine dikkat çekerek, üreticilere uyarıda bulundu.ORDU (İGFA) - Orman ve örtü yangınlarının fındık hasat sezonu sonrası arttığına dikkat çeken ekipler, yakılan ateşi söndürdükten sonra üstüne kum ya da toprak atarak kıvılcımın çevreye sıçramasını önlemeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

SORUMLU DAVRANMAK ÖNEM ARZ EDİYOR

Fındık sezonunun ardından bahçe temizliklerine hız verildiğini kaydeden ve bahçe(örtü) yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vatandaşların bahçelerinde temizlik amacıyla yaktığı ateş yangınların başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızda tarlaların yakılarak temizlenmesi gerektiği şeklinde bir algı bulunuyor, ancak bunun olumsuz yönleri bilimsel olarak açıklanmaktadır. Bu durumun hem toprağa hem canlılara verdiği zarar ortadadır. Ayrıca ciddi boyutta yangınlara davetiye çıkarabilmektedir. Lodosla birlikte ufak bir kıvılcım önüne geçilemeyecek büyük kayıplara neden olabiliyor. Vatandaşlarımız bunu kontrollü olarak yakmak için çaba gösterse de küçük bir rüzgârda kontrolden çıkan yangınlar, insanların canı ve malını tehdit edebilmektedir. Kısacası ateş yakan herkesin sorumlu davranması yangınlara karşı büyük önem gerektiriyor”

ACİL DURUMDA TEK NUMARA 112

Vatandaşları yangın anında bilinçli olmaya davet eden ekipler, yangınla karşılaşıldığında panik yapmak yerine bilinçli davranarak 112 acil çağrı numarasını arayarak bilgi verilmesi gerektiğini belirtti.