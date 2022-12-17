TEMA Vakfı'ndan fidan bağışı çağrısı

TEMA Vakfı, yeni yılı karşılarken anlamlı ve ekonomik bir hediye vermek isteyen herkesi fidan bağışı yapmaya çağırıyor.İSTANBUL (İGFA) - TEMA Vakfı, Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit ve Toprak Dede merhum Hayrettin Karaca’nın 1992 yılında çıktığı yolda, doğaya gönlünü veren 1.000.000’u aşkın gönüllüsünün ve değerli bağışçılarının desteğiyle 30 yıldır “yaşam” için çalışıyor. Vakıf, bugüne kadar, 27 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 23 milyondan fazla fidanı ve 22 bin futbol sahası büyüklüğünde alanda 700 milyon meşe palamudunu toprakla buluşturdu.

Bugün, Türkiye’nin 81 ilinde TEMA Vakfı bağışçıları sayesinde oluşturulan en az bir orman bulunuyor. İklim krizinin her geçen gün etkilerini artırdığını hatırlatan TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Ne yazık ki, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmek üzeriyiz. Fakat bu gidişatı değiştirmek için hâlâ bir şansımız var. Biliyoruz ki; iklim kriziyle mücadelede ağaçlandırma çalışmalarının etkisi çok büyük.

2021 yılında hepimizin yüreklerini yakan orman yangınlarını hatırlıyoruz. O günlerde bir kere daha, ormanın ve doğanın bizim için değerini anladık. Hem var olan ormanlarımızı korumamız ve yaşatmamız hem de ülkemize yeni ormanlar kazandırmamız gerektiğini artık çok daha iyi biliyoruz” diye konuştu.

YENİ YILA YEŞİL BAŞLANGIÇ

En değerli hediyenin yaşanabilir bir gelecek olduğu bilinciyle çalışan TEMA Vakfı, fidan bağışlarıyla yeni yıla yeşil bir başlangıç yapmanıza vesile oluyor. İyiliğin, umudun, bilginin ve sevginin paylaşarak çoğalacağına inanan TEMA Vakfı, yeni yıl için bireyleri ve kurumları fidan bağışı yapmaya çağırıyor.

Siz de daha yaşanabilir bir gelecek için tema.org.tr üzerinden fidan bağışında bulunarak alacağınız sertifikalarla hem sevdiklerinizin, iş ortaklarınızın, çalışanlarınızın ya da müşterilerinizin yeni yılını kutlayabilir hem de evimiz olan doğaya sahip çıkabilirsiniz.