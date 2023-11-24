TEMA Vakfı Marmaris'ten farkındalık

Türkiye Erezyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA Vakfı) Marmaris Temsilciliği 13 - 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Erezyonla Mücadele Haftası” bilgilendirme etkinliğinde, bir kez daha “Türkiye Çöl Olmasın!..” dedi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Marmaris TEMA Vakfı gönüllüleri; 19 Mayıs Gençlik Meydanında bir araya gelerek açtıkları standta, vatandaşları doğa ve çevre koruma konusunda bilgilendirdiler.

TEMA Vakfı Marmaris Temsilcisi Burcu Karaarslan, AjansCANKA’ya yaptığı açıklamada; “Erozyonla Mücadele Haftası çalışmaları Türkiye’nin 81 İl ve İlçelerinde de aynı dönemde gerçekleştiriliyor. TEMA Vakfı Marmaris İlçe Sorumluluğu olarak, erezyonla mücadele haftası kapsamında bir stand - bilgilendirme çalışması gerçekleştirdik. Gönüllülerimizle beraber “Türkiye Çöl Olmasın“ dedik, Türkiye’nin toprak su ve diğer doğal varlıklarına dikkat çekmek istedik. Gönüllü olmak isteyenleri vakfımıza kazandırdık. Kısaca biz, burada olan bilgiyi halkımızla paylaşıyoruz.” dedi.