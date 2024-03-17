TEMA Parkı ve Eğitim Salonu açıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘TEMA Parkı ve Eğitim Salonu Açılış Töreni’ne katıldı.MERSİN (İGFA) - TEMA Parkı ve Eğitim Salonu’nun yapım süreci hakkında bilgi veren Seçer, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Eğitim Salonu’nda çocuklara çevre bilinci kazandırmak adına eğitimler yer alacağını belirten Seçer, “TEMA gönülleri burada eğitim verecek. Uzmanlar gelecek onları organize edecek, biz onlara lojistik destek sağlayacağız” dedi. Parkın peyzajının mevcut ağaçlar korunarak yapıldığını da söyleyen Seçer çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla, TEMA ile iş birliğinde ‘Yeşil Mersin’ projesini hayata geçireceklerini de duyurdu. Seçer, “Ağaç yaşken eğilir. Çocuk yaşta evlatlarımıza çevre bilincini aşılamak istiyoruz. Yapacağımız iş bu” diye konuştu.

“Mersin Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Master Planı’nı yapmış ilk belediyedir”

Mersin Büyükşehir olarak çevre konusunda hayata geçirdikleri projelerden söz eden Seçer, Türkiye’nin ilk Peyzaj Master Planı’nı yaptıklarını hatırlatarak, “Mersin Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Master Planı’nı yapmış ilk belediyedir. Şehirde nerede ne var, kaç ağaç var, nereye ne yapmamız, hangi çeşitleri uygulamamız, hangi çeşitlere yönelmemiz lazım, iklim, sıcaklık, kuraklık vesaire. Bunları planlayarak çalışmak için Peyzaj Master Planı’nı yaptık. Yine sera gazı emisyon envanteri hazırlandı” ifadelerine yer verdi.

“Mercan 100. Yıl İklim ve Bilim Merkezi’ni de Mersin’e kazandırdık”

Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişiklikleri ve çevre konusunu oldukça önemsediklerinin altını çizen Seçer, bu kapsamda ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’ hazırladıklarını ifade etti. Seçer, plan doğrultusunda; iklim değişiklikleri, karbon yönetimi ve iklim stratejisini ele alan bir rapor oluşturduklarını dile getirdi. Çocukların erken yaşta iklim ve çevre bilincinin oluşması için ‘Mercan 100. Yıl İklim ve Bilim Merkezi’ni de Mersin’e kazandırdıklarını belirten Seçer, “Merkezimizi 29 Ekim’de açtık. 29 Ekim’den bu yana 45 bin çocuk ziyaret etti. İnanılmaz bir alan. Türkiye’nin en büyük hacimli planetaryumu orada. Biz hep ilkleri yapıyoruz. İçerisinde uzay teleskobu ile uzay izleme istasyonun olduğu birim ve 120 adet deney istasyonu var” dedi.

“Bizim belediyemiz, halkın belediyesidir”

Çocukların gözlemleyerek öğrenmelerinin daha kalıcı olduğunu vurgulayan Seçer, “Bu pedagojik bir mesele. Çocuklar orada hem görüyor hem duyuyor hem de gözlemliyor. Tam bir analitik çalışma yapıyor. Bu şekilde öğrenme daha kolay oluyor. O zaman hava kirliliğini, bitkilerin oksijen ya da karbondioksit dengesinin nasıl olduğunu daha iyi gözlemliyor” diye konuştu. Belediyelerin halk için olduğunu ve hizmetlerin halka sorunsuz bir şekilde ulaşması gerektiğini vurgulayan Seçer, “Ne yapıyorsak vatandaşlarımız için yapıyoruz. Belediyeler halk için vardır. Bizim belediyemiz, halkın belediyesidir” dedi.

“Her yurttaşın temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır”

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü iş birliğinde ‘Temiz Akdeniz Projesi’ni de hayata geçirdiklerini kaydeden Seçer, Mersin’in her bölgesinde vahşi depolamaya son verdiklerinin de altını çizdi. Özellikle Anamur, Aydıncık ve Bozyazı’da vahşi depolama probleminin yaşandığını ve göreve geldikten sonra bu problemi de çözdüklerini belirten Seçer, “Artık katı atıkları atık bertaraf tesisimize taşıyoruz. Bunun bir bedeli var ama bunu insan ve çevre sağlığı için ödüyoruz. Bu anayasal bir hükümdür. Her yurttaşın temiz bir çevrede yaşama hakkı vardır. Bunu da sağlayacak olan yöneticilerdir” diyerek kent genelinde yurttaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çalışma yaptıklarını kaydetti.

“Ne kadar çok yeşil ve temiz bir çevre o kadar güzel ve mutlu bir hayat demektir”

1 Nisan’dan sonra da görevinin başında olacağını ve Mersinliler için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Seçer, Mersinlilerin daha yeşil bir çevrede yaşaması için ‘Müftü Deresi Projesi’ni hayata geçireceklerini ifade etti. Seçer, “Ne kadar çok yeşil ve temiz bir çevre olursa, o kadar da çok güzel, mutlu ve keyifli bir hayat demektir. Daha güzel bir çevrede, daha güzel bir Türkiye’de daha yeşil bir kentte yaşamayı hep beraber artık içimize sindireceğiz ve bunun için de gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kış: “Bu proje çevre için çok anlamlı ve önemli”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konuşmasında TEMA Parkı’nın taşıdığı anlamın önemine değindi. Başkan Seçer’in çevreye, eğitime ve STK’lar ile iş birliğine önem verdiğinin altını çizen Kış, “TEMA Parkı evimiz de bunun bir özeti ve örneği” derken, 20 yıldan fazladır ülke topraklarının ve yeşilin talan edildiği bir ortamda bu tarz projelerin değer kazandığını belirterek, “Yurdun dört bir yanında ciddi anlamda çevre direnişleri var. Böyle bir süreçte Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın TEMA Vakfı ile beraber ortaklaşa gerçekleştirdiği bu proje çok anlamlı ve önemli” diye konuştu.

Özyiğit: “Bize; toprak, doğa, yeşil bilincini veren Sayın Hayrettin Karaca’yı anıyorum”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, projenin yapılması için Yenişehir Belediyesi’ne ait olan alanı Büyükşehir Belediyesi’ne devrettiklerini belirtti. Daha önce yaptırdıkları Hayrettin Karaca heykelinin de TEMA Parkı bahçesine yerleştirildiğini belirten Özyiğit, “Bize toprak, doğa, yeşil bilincini veren ve toplumumuzda bir milyonun üzerinde insanın bu alanda gönüllü olarak çalışmasının altyapısını sağlayan Hayrettin Karaca’yı bir kere daha buradan rahmetle anmak istiyorum” dedi.

Ataç: “Olmayacağını hiç düşünmedim”

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, projenin yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bazen iyi şeyler olması için beklenmesi gerekiyor ama o kadar büyük felaketler oldu ki onun yanında bizim beklememizin hiç sözü olmaz. Ben hiç ümidimi yitirmedim, hiç olmayacağını düşünmedim. Çok güzel oldu. Ben başta Başkanlarımız olmak üzere emeği geçen belediyedeki bütün arkadaşlarımıza, bize destek veren gönüllerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Saydan: “Çok güzel oldu”

TEMA Vakfı Mersin İl Temsilcisi Perihan Saydan, projeyi gerçekleştirdiği için Başkan Seçer’e teşekkür ederek, “Bizim; ‘söz ağızdan bir kere çıkar’ diyen bir başkanımız varmış. Çok güzel oldu. Kendi adıma, TEMA’lı arkadaşlarım adına, vakfım adına ve Mersin adına teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından plaket takdimleri oldu ve TEMA Parkı İle Eğitim Salonu’nun Açılışı Başkan Seçer, protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte gerçekleştirildi. Seçer, kurdele kesiminin ardından ise park ve eğitim salonunu inceledi.

TEMA Parkı hakkında…

Yenişehir İlçesi Forum Kavşağı’nın kuzeydoğusunda yer alan ve 750 metrekare arsa alanı, 150 metrekare de yapı alanına sahip TEMA Parkı; iki binadan oluşuyor. Binaların birisinde eğitim salonu, diğer binada ise ofis ve mini toplantı salonu, WC ile mutfak yer alıyor. Parkın peyzaj projesi mevcut ağaçların korunmasına öncelik tanıyacak şekilde projelendirildi ve mevcut ağaçlar ile yenileme projesi olarak uygulamalara geçildi. Parkta; engelli dostu WC, engelli geçişlerine uygun bordürler, prizma taş yürüyüş yolu, otomatik sulama sistemi, estetik vurguyu arttırmak amacı ile peyzaj süs bitkileri ve özel tasarım kent mobilyaları yer alıyor. TEMA Parkı ve Eğitim Salonu’nda TEMA Vakfı’nın Kurucularından ve ‘Toprak Dede’ olarak tanınan Hayrettin Karaca’nın da heykeli yer alıyor.

TEMA Parkı ve Eğitim Salonu’nun, ‘Yeşil Mersin’ Projesi kapsamında da okul çağındaki çocuklara iklim değişiklikleri doğrultusunda yeşil alan ve çevre bilinci kazanımı sağlamak amacı ile TEMA Vakfı iş birliği ile eğitimler verilebilmesi için de kullanılması planlanıyor. Mersin Büyükşehir, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltma konusunda çalışanları ile toplum bilinci yaratmayı hedefliyor.