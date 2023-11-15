Teleferik’te ana hat boyunca haberleşme halatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli’yi turizmde bir üst lige taşıyacak ve Türkiye’nin en yüksek direk boyuna sahip teleferik hattında haberleşme halatı çekiliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürmesine çok az kaldı. Kartepe’nin zirvesine uzanırken Kocaeli’yi de turizmin zirvesine taşıyacak teleferik projesi, zorlu kış şartları başlamasına rağmen hız kesmeden ilerliyor.

Eşsiz bir manzara eşliğinde keyifli bir yolculuk sağlayacak Kartepe Teleferik Projesi'nde ana hat boyunca haberleşme halatının çekimine geçildi. Kısa sürede tamamlanacak çalışmanın ardından haberleşme halatının üzerine iki istasyon arasında iletişimi sağlayacak fiber hat çekilecek. Ardından sıra 9736 m uzunluğundaki taşıyıcı halatların gerilmesine gelecek.

TÜRKİYE’DE İLKLERİN TELEFERİĞİ

Bir yanda İzmit Körfezi, diğer yanda Sapanca Gölü’nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağlarında 1421 m yüksekliğe ulaşacak Kartepe Teleferiği, kış aylarının gelmesine rağmen soğuk hava ve şiddetli rüzgâr altında aralıksız devam ediyor. Kartepe Teleferik Projesinin bir başka özelliği de bazı ilkleri bünyesinde barındırması. Kartepe Teleferiğinde yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk kullanıldı. Bu yönüyle Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyor. Türkiye’deki diğer teleferik projelerinin aksine Kartepe Teleferiğinde 10’ar kişilik 73 adet kabin, Derbent ile Kuzuyayla arasında 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçecek, bu yönüyle de Türkiye’nin en çevreci teleferik projesi olarak anılacak.

ZORLU DOĞA KOŞULLARINDA

331 ila 1421 metre rakıma sahip iki istasyon arasında zorlu doğa koşullarında devam eden çalışmalarda Büyükşehir’in Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Başkanlığıyla İSU ekipleri koordineli olarak çalışıyor.