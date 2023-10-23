Teleferiğin son durağı otel yoluna bağlanıyor

Kocaeli'de Kartepe Teleferik Projesinde, Kuzuyayla’dan otel yoluna bağlantıyı sağlayacak yolda asfaltlama çalışması devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesinde çalışmalar aralıksız devam ederken teleferiğin son durağı Kartepe Kuzuyayla stasyonuna ulaşımın sağlanacağı 3 bin 200 metre uzunluktaki yolda asfaltlama sürüyor. Kuzuyayla’dan otel yoluna bağlanan yolda pmt ve asfalt serim çalışması yapılıyor. Kuzuyayla’daki istasyonun otel yoluna bağlantısını sağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi çalışıyor.