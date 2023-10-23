Son Dakika

Teleferiğin son durağı otel yoluna bağlanıyor

YAŞAM 23.10.2023, 12:06
Teleferiğin son durağı otel yoluna bağlanıyor

Kocaeli'de Kartepe Teleferik Projesinde, Kuzuyayla’dan otel yoluna bağlantıyı sağlayacak yolda asfaltlama çalışması devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 50 yıllık bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü Kartepe Teleferik Projesinde çalışmalar aralıksız devam ederken teleferiğin son durağı Kartepe Kuzuyayla stasyonuna ulaşımın sağlanacağı 3 bin 200 metre uzunluktaki yolda asfaltlama sürüyor. Kuzuyayla’dan otel yoluna bağlanan yolda pmt ve asfalt serim çalışması yapılıyor. Kuzuyayla’daki istasyonun otel yoluna bağlantısını sağlayan yolda Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi çalışıyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 9 27
2. Galatasaray 9 25
3. A.Demirspor 8 17
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpasa 9 15
6. Hatayspor 9 14
7. Rizespor 9 14
8. Kayserispor 9 13
9. Trabzonspor 8 12
10. Sivasspor 9 10
11. Alanyaspor 8 10
12. Ankaragücü 9 9
13. Antalyaspor 9 9
14. Konyaspor 9 9
15. Gaziantep FK 9 9
16. Başakşehir 9 8
17. Pendikspor 9 7
18. Karagümrük 8 6
19. İstanbulspor 8 5
20. Samsunspor 8 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 9 24
2. Kocaelispor 9 19
3. Göztepe 9 17
4. Bodrumspor 9 17
5. Bandırmaspor 9 16
6. Keçiörengücü 9 14
7. Gençlerbirliği 8 14
8. Manisa FK 9 13
9. Ahlatçı Çorum FK 9 13
10. Sakaryaspor 9 12
11. Erzurumspor 9 10
12. Adanaspor 9 9
13. Boluspor 9 9
14. Şanlıurfaspor 9 9
15. Ümraniye 9 8
16. Tuzlaspor 9 7
17. Giresunspor 9 5
18. Altay 8 5
Takımlar O P
1. M.City 9 21
2. Arsenal 9 21
3. Liverpool 9 20
4. Tottenham 8 20
5. Aston Villa 9 19
6. Newcastle 9 16
7. Brighton 9 16
8. M. United 9 15
9. West Ham United 9 14
10. Chelsea 9 12
11. Crystal Palace 9 12
12. Wolves 9 11
13. Fulham 8 11
14. Brentford 9 10
15. Nottingham Forest 9 10
16. Everton 9 7
17. Luton Town 9 5
18. Burnley 9 4
19. Bournemouth 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 10 25
2. Girona 10 25
3. Barcelona 10 24
4. Atletico Madrid 9 22
5. Real Sociedad 10 18
6. Athletic Bilbao 10 17
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Real Betis 10 14
9. Osasuna 10 13
10. Valencia 9 11
11. Getafe 10 11
12. Las Palmas 10 11
13. Sevilla 9 9
14. Villarreal 10 9
15. Cadiz 9 9
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Mallorca 10 8
18. Celta Vigo 10 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 10 3