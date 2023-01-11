'Tel ve Çivinin Aşkı' Manisa'da sergilendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Tel ve Çivinin Aşkı’ konulu Filografi sergisinin açılışı gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğrencilerinin hazırladığı ‘Tel ve Çivinin Aşkı’ konulu Filografi sergisi açıldı.

40 öğrencinin hazırladığı 100 eserden oluşan serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Yasemin Kılıç, konuklara eserler hakkında bilgiler verdi.

Serginin gezilmesinin eserlerde emeği geçenlere teşekkür eden Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde biz de her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduk. Bu salonların tahsis edilmesi ve diğer noktalarda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Tel ve Çivinin Aşkı konulu sergi, 13 Ocak Cuma gününe kadar konuklarını ağırlayacak.