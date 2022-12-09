Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nden Bursa LÖDER’e destek

1 Başka Tiyatro tarafından Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi için oynanan “Doğru mu doğrular Lemurya?" oyunda, gelirin yarısı Bursa Löder (Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği) ile paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Sivil toplum kuruluşlarının birbirine destek olmasının güzel bir örneğinin sergilendiği etkinlikte Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi oyundan elde edilen gelirinin yarısı ile lösemili çocuklara destek oldular.

# bursaderneğine sahip çık sloganıyla hareket eden Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Güneş, Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’ne destekleri için teşekkür etti.

Çeşitli iş kollarında aktif iş hayatları olan, bunun yanında tiyatroya gönül vermiş bir grup sanatseverin bir araya gelmesi ile tamamen sosyal sorumluluk projeleri adına oyunlarını sahneleyen 1 Başka Tiyatro'nun hiçbir ticari kaygısı olmayan bir tiyatro topluluğu olduğunun altını çizen Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, aynı zamanda oyunun yönetmen yardımcılığını da yapan Özgür İde Acarbabacan, 5 sezondur sergiledikleri oyunlarla her sene daha çok çocuğa yardım edebildiklerini belirtti.

Sanatla yardım yapmanın ayrıcalığını yaşadıkları için çok mutlu olduklarını belirten Acarbabacan, bu sene oyuna pandemi koşullarında hazırlandıklarını ve artık kendi sahnelerinde sergileyebildikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“Doğru mu doğrular Lemurya?" adlı oyunu 1BaşkaTiyatro’dan Elif Epiri yazdı. Serkan Çetinkaya’nın yönettiği ve Kareografi ve hareket düzeninin Pelin Elcik Yorgancıoğlu tarafından yapılan oyun Bursalı sanatseverler tarafından çok beğenildi.